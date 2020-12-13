Иранского журналиста Рухолла Зама повесили утром 12 декабря. Ранее его приговорили к смертной казни за якобы разжигание насилия во время антиправительственных протестов в 2017 году.

Смертный приговор журналисту вынес Революционный суд Ирана в июне 2020 года. Об этом сообщает Mizan. Читайте также Убийство "отца" ядерной программы Ирана: Тегеран заявил о задержании причастных 8 декабря стало известно, что Верховный суд Ирана оставил в силе решение о смертном приговоре журналисту. Заметим, Франция и правозащитные организации осудили такую позицию суда. Что известно о Рухолле Заме Рухолла Зам был редактором оппозиционного портала AmadNews и владельцем популярного телеграм-канала.

В телеграмме журналист публиковал компрометирующие материалы об иранских чиновниках и сообщал о времени акций протеста в 2017 году.

Позже суд заявил, что именно его работа в интернете спровоцировала протесты.

Зам жил и работал в Париже.

В 2019 году журналиста обманом заманили в Иран и арестовали.

Его обвинили в деятельности против внутренней и внешней безопасности Ирана, распространении фейковых новостей и содействии разрушению экономической системы страны с 2016 года.

Кроме того, Зама назвали французским, американским и израильским шпионом.

Впоследствии журналист признавал некоторые свои правонарушения и публично извинился.

Впрочем он отрицал обвинение в подстрекательстве к насилию, но открыто признал, что миссия AmadNews заключалась в свержении правительства. Обратите внимание! После массовых беспорядков в Иране в 2009 году протесты 2017 года стали самыми мощными. Тогда полиция задержала тысячи участников акций, кроме того, 25 человек погибли.