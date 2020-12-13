В Иране казнили оппозиционного журналиста Рухолла Зама
Иранского журналиста Рухолла Зама повесили утром 12 декабря. Ранее его приговорили к смертной казни за якобы разжигание насилия во время антиправительственных протестов в 2017 году.
Смертный приговор журналисту вынес Революционный суд Ирана в июне 2020 года. Об этом сообщает Mizan.
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8 декабря стало известно, что Верховный суд Ирана оставил в силе решение о смертном приговоре журналисту. Заметим, Франция и правозащитные организации осудили такую позицию суда.
Что известно о Рухолле Заме
- Рухолла Зам был редактором оппозиционного портала AmadNews и владельцем популярного телеграм-канала.
- В телеграмме журналист публиковал компрометирующие материалы об иранских чиновниках и сообщал о времени акций протеста в 2017 году.
- Позже суд заявил, что именно его работа в интернете спровоцировала протесты.
- Зам жил и работал в Париже.
- В 2019 году журналиста обманом заманили в Иран и арестовали.
- Его обвинили в деятельности против внутренней и внешней безопасности Ирана, распространении фейковых новостей и содействии разрушению экономической системы страны с 2016 года.
- Кроме того, Зама назвали французским, американским и израильским шпионом.
- Впоследствии журналист признавал некоторые свои правонарушения и публично извинился.
- Впрочем он отрицал обвинение в подстрекательстве к насилию, но открыто признал, что миссия AmadNews заключалась в свержении правительства.
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