На улицах иранского Тегерана убили Абдуллу Ахмед Абдуллу, который пользовался псевдонимом Абду Мухаммад аль-Масри. Его называют вторым по влиянию человеком в "Аль-Каиде", а сам Абдулла даже имел родственные связи с Усамой Бен Ладеном – их дети раньше были женаты.

Спецоперацию по ликвидации главаря "Аль-Каиды" провели спецслужбы Израиля по просьбе США. Об этом сообщает The New York Times.

К слову США нанесли авиаудар в Сирии, уничтожив нескольких главарей "Аль-Каиды"

Абдуллу Ахмед Абдуллу обвиняют в подготовке нападений на посольства США в Африканских странах в 1998 году. Тогда в результате 2 нападений погибли более 230 человек и еще около 200 пострадали.

Ликвидировали его именно в годовщину этих нападений – 7 августа 2020 года. Его пристрелили двое работников израильских спецслужб, которые передвигались на мотоцикле.

К слову, на момент убийства он был вместе со своей дочерью Мириам – вдовой сына Усамы бен Ладена. Она также погибла в результате нападения

Впрочем, информацию об этом умалчивали в течение более 3 месяцев. Иранские чиновники пытались скрыть смерть Абдуллы, "Аль-Каида" тоже, а ни одна из стран не брала за это ответственность на себя.



Абдулла Ахмед Абдулла / Фото Getty Images