В Тегеране надеются, что отношения с Вашингтоном улучшатся после того, как страну возглавит Джо Байден. Каденцию Трампа в США власти Ирана охарактеризовали, как "авантюрную и воинственную".

В Иране назвали политику США деструктивной

Остро раскритиковал Трампа на посту главы Белого дома вице-президент Ирана Эсхак Джахангири. Об этом сообщает Egypt Independent.

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Джахангири отметил, что США под руководством Трампа нарушили ряд международных договоров – как экологических, так и экономических. Также республиканец, заявил вице-президент Ирана, ввел "нечеловеческие" санкции против иранского народа.

Я надеюсь, что мы увидим изменения в деструктивной политике США. Наконец эра Трампа и его авантюрной и воинственной команды закончилась,

– написал Джахангири в твиттере.

Предыдущие заявления Ирана о выборах в США

Ранее заместитель главы МИД Ирана Сайед Аббас Аракчи отметил, что результаты выборов в США не заставят Тегеран менять свою политику. Также в ведомстве не надеются, что приход Байдена к власти значительно что-то изменит, однако, возможно, отрегулируют сам подход к отношениям между странами.

Посоветовал Вашингтону сделать выводы с политики Трампа и сам президент Ирана Хасан Рухани.