В Иране обнародовали новые детали убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. Для расправы над ученым якобы использовали пулемет со спутниковым управлением.

Заместитель командира Корпуса стражей Исламской революции Ирана Али Фадави заявил, что в Фахризаде выстрелили сразу 13 раз. Об этом сообщает Bloomberg. Обратите внимание Ужасное убийство ученого-ядерщика: Иран обвинил США и Израиль Что еще сказал Фадави Выстрелы были невероятно точными. Жена ученого сидела рядом с ним, однако не получила ни одного ранения.



Фахризаде был убит дистанционно – посредством использования искусственного интеллекта. Что известно о смерти Фахризаде Фахризаде называют "отцом" ядерной программы Ирана.

В прошлом он служил в Корпусе стражей Исламской революции.

Ученого убили 27 ноября недалеко от города Тегеран.

Неизвестные выстрелили Фахризаде в голову.

В ЕС убийство ядерщика назвали преступлением.