Применили искусственный интеллект: в Иране раскрыли детали убийства "отца" ядерной программы
В Иране обнародовали новые детали убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. Для расправы над ученым якобы использовали пулемет со спутниковым управлением.
Заместитель командира Корпуса стражей Исламской революции Ирана Али Фадави заявил, что в Фахризаде выстрелили сразу 13 раз. Об этом сообщает Bloomberg.
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Что еще сказал Фадави
- Выстрелы были невероятно точными. Жена ученого сидела рядом с ним, однако не получила ни одного ранения.
- Фахризаде был убит дистанционно – посредством использования искусственного интеллекта.
Что известно о смерти Фахризаде
- Фахризаде называют "отцом" ядерной программы Ирана.
- В прошлом он служил в Корпусе стражей Исламской революции.
- Ученого убили 27 ноября недалеко от города Тегеран.
- Неизвестные выстрелили Фахризаде в голову.
- В ЕС убийство ядерщика назвали преступлением.
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