В пригороде столицы Ирана городе Тегеран выстрелом в голову убили ученого-ядерщика, которого называли "отцом ядерной бомбы", Мохсена Фахризаде. Трагедия произошла 27 ноября. Министерство обороны Ирана назвал убийство Фахризаде терактом.

Выдающийся иранский ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде стал жертвой террористов. Об этом сообщили иранские СМИ со ссылкой на заявление минобороны Исламской республики.

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Как все происходило

Как пишут СМИ, неизвестные подъехали к Фахризаде и выстрелили ему в голову. Уточняется также, что злоумышленники убили и охранника ученого. Мужчину на вертолете госпитализировали в больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь.

Отмечается, что сначала на месте произошел подрыв смертника, а затем автомобиль ученого обстреляли другие нападающие. В министерстве обороны подтвердили новости о смерти ученого, но не указали, кто бы за этим мог стоять.

Очевидцы происшествия рассказывают, что на месте покушения раздался как минимум 1 взрыв, после которого были слышны звуки перестрелки.

Что известно о Мохсене Фахризаде

В прошлом Фахризаде служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром.

в логистическом центре министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром. На Западе его называли выдающимся физиком-ядерщиком в Иране и даже сравнивали его с Робертом Оппенгеймером (американский физик-теоретик, участвовал в разработке первых образцов ядерного оружия).

в Иране и даже сравнивали его с Робертом Оппенгеймером (американский физик-теоретик, участвовал в разработке первых образцов ядерного оружия). В 2007 году его имя упоминалось в ООН как причастного не только к ядерной программе, но также к проекту по разработке баллистических ракет в Иране.

Обратите внимание! Ранее в Иране жертвами покушений стали по меньшей мере 6 ученых, связанных с ядерными исследованиями.