Иранского ядерщика Мохсена Фахризаде 27 ноября убили из оружия якобы израильского производства. Министерство обороны Ирана заявило, что имеет "новые подсказки" в отношении личности виновных. Информацию скоро обнародуют.

Израиль имеет единый ядерный арсенал Ближнего Востока. По оценкам, он содержит не менее 200 боеголовок. Об этом сообщает иранский государственный телеканал Press TV.

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Израильский след в убийстве ученого

Найденные на месте убийства элементы оружия якобы указывают на израильское происхождение. В частности, по неофициальной информации, на оружии есть соответствующий логотип, характерный для продукции военной промышленности Израиля.

Армия Ирана оставляет за собой право отомстить врагам

Сразу после убийства главнокомандующий иранской армией Сеййед Абдоль-Рахим Мусави заявил, что "рука США и Израиля четко прослеживается в этом преступлении". Также он добавил, что власти Ирана оставили за собой право ответа.

Что известно об убийстве Мохсена Фахризаде