В Иране, в провинции Чахармахал и Бахтиари, вспыхнул пожар на нефтепроводе. Последствия возгорания будут ликвидировать еще некоторое время.

Что известно о пожаре

Возгорание вызвала трещина в нефтепроводе. Об этом сообщает CNN Türk.

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Пожарные потушили огонь. Затем нефтепровод начали ремонтировать. Выяснили, что трещина была большая, поэтому ремонт продлится дольше, чем предполагали.

Сейчас устанавливают причину повреждения.

Каковы последствия пожара

Из-за аварии произошла утечка нефти в сельской местности в районе Меянкух. Однако информации о жертвах нет.

Заметим, масштабный пожар также произошел в июле в порту иранского города Бушир. Тогда одновременно загорелись 7 кораблей и поднялись огромные столбы дыма. Однако в результате возгорания никто не пострадал.

Примерное место пожара на нефтепроводе: