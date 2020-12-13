В Иране вспыхнул нефтепровод: есть ли жертвы
В Иране, в провинции Чахармахал и Бахтиари, вспыхнул пожар на нефтепроводе. Последствия возгорания будут ликвидировать еще некоторое время.
Что известно о пожаре
Возгорание вызвала трещина в нефтепроводе. Об этом сообщает CNN Türk.
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Пожарные потушили огонь. Затем нефтепровод начали ремонтировать. Выяснили, что трещина была большая, поэтому ремонт продлится дольше, чем предполагали.
Сейчас устанавливают причину повреждения.
Каковы последствия пожара
Из-за аварии произошла утечка нефти в сельской местности в районе Меянкух. Однако информации о жертвах нет.
Заметим, масштабный пожар также произошел в июле в порту иранского города Бушир. Тогда одновременно загорелись 7 кораблей и поднялись огромные столбы дыма. Однако в результате возгорания никто не пострадал.
Примерное место пожара на нефтепроводе:
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