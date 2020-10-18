В Иране 18 октября начнется второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ. Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин отметил качественную подготовку украинской делегации к диалогу.

По его словам, в Тегеран направляются все представители ключевых ведомств, сообщает УНН.

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Все, кто едут в Иран, очень мощные. Все в теме, все в материале. Едем за тем, чтобы узнать правду,

– подчеркнул Енин.

Работа будет проходить в рамках трех рабочих групп.

Первая посвящена деятельности руководства авиации. Там будут работать эксперты Госавиаслужбы и Украэроруха .

и . Вторая группа займется досудебным расследованием. При участии иранской стороны, представители СБУ и Генпрокуратуры обсудят прогресс в следствии.

и обсудят прогресс в следствии. Третья группа будет разбирать военные вопросы с участием специалистов из Минобороны Украины.

19 октября переговоры будут проходить между министрами иностранных дел обеих стран. Они будут подводить предварительные итоги деятельности трех групп.

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