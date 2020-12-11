Венедиктова не доплатила за проживание на государственной даче, – "Схемы"
Генпрокурорка Ирина Венедиктова решила не вносить доплаты за проживание в государственной резиденции комплекса "Пуща-Водица". Аренда для чиновницы обошлась втрое дешевле.
Ранее Ирина Венедиктова обещала, что внесет доплату, если служебная проверка покажет заниженную стоимость аренды. Об этом говорится в проекте "Схемы" издания "Радио Свобода".
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В Офисе генпрокурора объяснили, что их руководительница выплатила ту сумму, которая была указана в договоре об аренде государственной дачи. Аналогичное объяснение привели и в комплексе "Пуща-Водица".
При этом ранее журналисты провели расследование, в котором показали заниженную стоимость аренды госдачи Ириной Венедиктов. Генпрокурорка платила за дом в почти 700 квадратных метров 64 тысячи гривен в месяц.
Это получается 95 гривен аренды за каждый квадратный метр. При этом, по данным "Схем", стоимость аренды в "Пуще-Водице" оценивается в 320 гривен за квадратный метр. Поэтому Венедиктова должна была платить за госдачу около 215 тысяч гривен ежемесячно.
Коротко о Венедиктову и госдачу:
- В сентябре 2020 журналисты зафиксировали, как Ирина Венедиктова выезжала с государственной дачи. Тогда она это объяснила, как "временную меру по соображениям безопасности". Позже генпрокурорка переехала с государственной дачи.
- Заселиться туда она смогла благодаря секретном постановлении Кабмина от 19 июня 2020 года. Она позволила пользоваться госдачей не только президенту и главам правительства и парламента.
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