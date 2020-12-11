Генпрокурорка Ирина Венедиктова решила не вносить доплаты за проживание в государственной резиденции комплекса "Пуща-Водица". Аренда для чиновницы обошлась втрое дешевле.

Ранее Ирина Венедиктова обещала, что внесет доплату, если служебная проверка покажет заниженную стоимость аренды. Об этом говорится в проекте "Схемы" издания "Радио Свобода".

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В Офисе генпрокурора объяснили, что их руководительница выплатила ту сумму, которая была указана в договоре об аренде государственной дачи. Аналогичное объяснение привели и в комплексе "Пуща-Водица".

При этом ранее журналисты провели расследование, в котором показали заниженную стоимость аренды госдачи Ириной Венедиктов. Генпрокурорка платила за дом в почти 700 квадратных метров 64 тысячи гривен в месяц.

Это получается 95 гривен аренды за каждый квадратный метр. При этом, по данным "Схем", стоимость аренды в "Пуще-Водице" оценивается в 320 гривен за квадратный метр. Поэтому Венедиктова должна была платить за госдачу около 215 тысяч гривен ежемесячно.

Коротко о Венедиктову и госдачу: