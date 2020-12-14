В Ирландии 97-летний фермер посещал фестиваль одиноких сердец в селе Лисдунварна 72 года. Он умер холостяком, так и не встретив свою любовь.

Мик Бурк впервые приехал на знаменитый фестиваль в селе Лисдунварна еще в 1946 году. Об этом сообщили на сайте Irish Mirror.

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С тех пор он не пропускал ни одного события, пока его здоровье не начало ухудшаться несколько лет назад. Недавно он умер.

Личная жизнь Бурка

У мужчины было несколько романов и удачных знакомств. Каждый раз он возвращался домой с полными карманами телефонных номеров, но до свадьбы так и не доходило.

Я всегда говорил, что если бы я встретил кого-то, это было бы концом моей поездки в Лисдунварну,

– рассказал Бурк.



Фестиваль одиноких сердец / Фото Matchmakerireland

Местная легенда

Организатор фестиваля Уилли Дэйли сказал, что Бурк был местной легендой и никогда не оставлял надежды найти любовь.

Отметим! В этом году фестиваль впервые за 165 лет отменили.

Дейли добавил, что Бурк никогда не был женат. "Проблема была в том, что у него был очень хороший вид, он нравился всем девушкам, и было нелегко выбрать одну и отбросить других", – также он сказал.

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