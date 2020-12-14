Искал любовь – умер холостяком: ирландец 72 года ездил на фестиваль для одиноких сердец
В Ирландии 97-летний фермер посещал фестиваль одиноких сердец в селе Лисдунварна 72 года. Он умер холостяком, так и не встретив свою любовь.
Мик Бурк впервые приехал на знаменитый фестиваль в селе Лисдунварна еще в 1946 году. Об этом сообщили на сайте Irish Mirror.
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С тех пор он не пропускал ни одного события, пока его здоровье не начало ухудшаться несколько лет назад. Недавно он умер.
Личная жизнь Бурка
У мужчины было несколько романов и удачных знакомств. Каждый раз он возвращался домой с полными карманами телефонных номеров, но до свадьбы так и не доходило.
Я всегда говорил, что если бы я встретил кого-то, это было бы концом моей поездки в Лисдунварну,
– рассказал Бурк.
Фестиваль одиноких сердец / Фото Matchmakerireland
Местная легенда
Организатор фестиваля Уилли Дэйли сказал, что Бурк был местной легендой и никогда не оставлял надежды найти любовь.
Дейли добавил, что Бурк никогда не был женат. "Проблема была в том, что у него был очень хороший вид, он нравился всем девушкам, и было нелегко выбрать одну и отбросить других", – также он сказал.
Фестиваль для одиноких сердец в Ирландии: что известно
- Фестиваль для одиноких сердец в селе Лисдунварна – это крупнейший европейский фестиваль сватовства.
- Он проходит каждый сентябрь больше 160 лет.
- Есть легенда, что если на фестивале прикоснуться к счастливой книге главного свата Ирландии Вилли Дейли, то можно жениться через полгода.
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