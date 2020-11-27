Министерство иностранных дел Ирландии позволило рождественскому персонажу Санта Клаусу путешествовать по стране во время карантина. Теперь он может не отбывать двухнедельную самоизоляцию.

Такую информацию рассказал в своем выступлении министр иностранных дел Саймон Коуэн. Об этом сообщили на сайте RTE.

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Важные путешествия Санта Клауса

По его словам, нужно сказать всем детям в стране, что путешествия Санта Клауса – необходимые и имеют важную цель. Поэтому он освобождается он необходимости самоизоляции на 14 дней.

Он должен иметь возможность входить и выходить из воздушного пространства Ирландии и ирландских домов, не ограничивая свое передвижение,

– отметил Коуэн.

Также министр добавил, что его ведомство уже несколько недель работало над решением этого вопроса.

Обратите внимание! Уровень заболеваемости Covid-19 в Ирландии за 14 дней резко упал до 103,9 на 100 тысяч человек из более 300 в прошлом месяце.

Minister Simon Coveney has told the Dáil that Santa Claus is an essential worker and will not be subject to Covid-19 travel restrictions when he arrives in Ireland next month | https://t.co/MElk3qkdy9 pic.twitter.com/mP8WrAwWHG — RTÉ News (@rtenews) November 26, 2020

Карантинные ограничения не отменили

Несмотря на это, Коуэн напомнил и о карантине. "Я уверен, что дети не должны оставаться до ночи, потому что Санта Клаусу нужно придерживаться социальной дистанции. И поэтому люди должны держаться от него на расстоянии не менее 2 метров на всех этапах встречи с ним", – добавил министр.

Отметим! Правительство Италии на прошлой неделе позволило рождественскому персонажу Санта Клаусу посещать детей в условиях карантина. Но только при условии наличия разрешения на международные путешествия и соблюдение санитарных условий.

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