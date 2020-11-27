Ирландия освободила Санта Клауса от карантина и самоизоляции: он сможет путешествовать по стране
Министерство иностранных дел Ирландии позволило рождественскому персонажу Санта Клаусу путешествовать по стране во время карантина. Теперь он может не отбывать двухнедельную самоизоляцию.
Такую информацию рассказал в своем выступлении министр иностранных дел Саймон Коуэн. Об этом сообщили на сайте RTE.
Стоит прочитать Ирландия вслед за Данией уничтожит норок из-за распространения COVID-19
Важные путешествия Санта Клауса
По его словам, нужно сказать всем детям в стране, что путешествия Санта Клауса – необходимые и имеют важную цель. Поэтому он освобождается он необходимости самоизоляции на 14 дней.
Он должен иметь возможность входить и выходить из воздушного пространства Ирландии и ирландских домов, не ограничивая свое передвижение,
– отметил Коуэн.
Также министр добавил, что его ведомство уже несколько недель работало над решением этого вопроса.
Карантинные ограничения не отменили
Несмотря на это, Коуэн напомнил и о карантине. "Я уверен, что дети не должны оставаться до ночи, потому что Санта Клаусу нужно придерживаться социальной дистанции. И поэтому люди должны держаться от него на расстоянии не менее 2 метров на всех этапах встречи с ним", – добавил министр.
Карантин в Ирландии: что известно
- С 27 ноября Северная Ирландия ввела жесткий карантин.
- В течение 2 недель будут закрыты все магазины и предприятия, которые оказывают услуги и продают товары второстепенной важности, а также церкви.
- Однако правительство Ирландии сегодня, 27 ноября, может принять решение об ослаблении карантина в стране. В частности власти планируют открыть пабы и рестораны с 7 декабря.
Поделиться новостью