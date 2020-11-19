В Ирландии трем норковым фермам приказали уничтожить поголовье животных. Такие превентивные меры нужны для того, чтобы остановить возможное распространение мутировавшей формы COVID-19.

Власти Ирландии опасаются, что мутировавшая форма коронавируса, обнаруженная у норок, может потенциально навредить эффективности будущей вакцины. Об этом сообщает BBC.

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Норки представляют риск для здоровья населения страны

Главный врач Ирландии Тони Холохан обратился с письмом в департамент сельского хозяйства. Он отметил, что норки, которых выращивают на фермах, составляют постоянный риск для здоровья населения. Их срочно нужно уничтожить.

Между тем, ирландский национальный вещатель RTÉ сообщил, что предложенную выбраковку животных пока проводить не планируют. Однако чиновники министерства сельского хозяйства уже сообщили об этом владельцам ферм в графствах Лиишь, Керри и Донегал.

Фермерам разрешат снять мех после эвтаназии животных

В программе правительства уже есть обязательства постепенно прекратить выращивание норок в Ирландии. Однако, вероятно, фермерам разрешат снять мех у животных после их эвтаназии, чтобы выполнить непогашенные заказы.

Что известно об уничтожении норок в Дании