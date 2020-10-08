Совет Безопасности Кыргызстана сообщил об исчезновении президента Сооронбая Жээнбекова. По сообщению, также неизвестным было местопребывание Кубатбека Боронова, который 6 октября подал в отставку с поста премьер-министра. Впрочем в пресс-службе Жээнбекова заверили, что президент до сих пор в Бишкеке.

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"Тайное исчезновение" политиков

О пропаже Сооронбая Жээнбекова и Кубатбека Боронова первым сообщил Интерфакс-Запад. Издание ссылается на заявление Совета Безопасности Кыргызстана.

Местопребывание президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно. В целях безопасности принято решение закрыть границу,

– заявил глава Совбеза Омурбек Суваналиев.

По его словам, ключевые политики в государстве публично нигде не появлялись с самого начала протестных акций. Мол, были несколько видеообращений президента, но неизвестно, где именно те были записаны.

"Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно, где – мы не можем, ведь многие из них прячутся. Часть из них, как Боронов, уверяют, что работают удаленно и в отставку не подавали", – сказал глава Совбеза.

Что говорят у Сооронбая Жээнбекова

В пресс-службе президента Кыргызстана в комментарии российским СМИ возразили, что Сооронбай Жээнбеков скрывается или, тем более, куда-то исчез.

Наоборот там уверяют, что киргизский лидер продолжает работать и проводит встречи с представителями всех политических сил – как провластных, так и оппозиционных, которые причастны к протестам.

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