В Кыргызстане заявили об исчезновении президента Жээнбекова: что произошло
Совет Безопасности Кыргызстана сообщил об исчезновении президента Сооронбая Жээнбекова. По сообщению, также неизвестным было местопребывание Кубатбека Боронова, который 6 октября подал в отставку с поста премьер-министра. Впрочем в пресс-службе Жээнбекова заверили, что президент до сих пор в Бишкеке.
Что произошло в Кыргызстане и куда "исчезли" политики, рассказывает 24 канал.
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"Тайное исчезновение" политиков
О пропаже Сооронбая Жээнбекова и Кубатбека Боронова первым сообщил Интерфакс-Запад. Издание ссылается на заявление Совета Безопасности Кыргызстана.
Местопребывание президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно. В целях безопасности принято решение закрыть границу,
– заявил глава Совбеза Омурбек Суваналиев.
По его словам, ключевые политики в государстве публично нигде не появлялись с самого начала протестных акций. Мол, были несколько видеообращений президента, но неизвестно, где именно те были записаны.
"Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно, где – мы не можем, ведь многие из них прячутся. Часть из них, как Боронов, уверяют, что работают удаленно и в отставку не подавали", – сказал глава Совбеза.
Что говорят у Сооронбая Жээнбекова
В пресс-службе президента Кыргызстана в комментарии российским СМИ возразили, что Сооронбай Жээнбеков скрывается или, тем более, куда-то исчез.
Наоборот там уверяют, что киргизский лидер продолжает работать и проводит встречи с представителями всех политических сил – как провластных, так и оппозиционных, которые причастны к протестам.
Коротко о протестах в Кыргызстане:
- Они возникли на фоне непризнания гражданами результатов парламентских выборов. Еще раньше участники акций захватили резиденцию президента и здание Комитета нацбезопасности. Из последнего протестующие освободили президента Алмазбека Атамбаева.
- Уже 6 сентября ЦИК рассмотрела результаты выборов и признала их недействительными. Поэтому вскоре должно состояться новое голосование, дату которого определят в течение двух следующих недель.
- Премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов на фоне протестов подал в отставку. Парламент 6 октября проголосовал за назначение его преемника. Новым премьером избрали Садыра Жапарова. Впрочем Боронов отрицает, что подавал в отставку.