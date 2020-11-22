Исчезновение Кернеса: не потеряет ли политик пост мэра из-за длительной болезни
Уже более 2 месяцев Геннадия Кернеса с диагнозом COVID-19 лечат в Германии. Выборы прошли в его отсутствие. Несмотря на редкие и лаконичные заявления пресс-службы о состоянии здоровья Кернеса, его таки избрали на третий срок. Однако принесение присяги состоится не скоро. Но не помешает ли болезнь Кернесу сесть в мэрское кресло в третий раз – читайте далее.
Юристы разобрали процедуру вступления в мэрство и заявили, что закон даст Кернесу время на выздоровление. Ограничений в сроках вступления в должность якобы нет, сообщает 24 канал.
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Адвокат Зинаида Чуприна пояснила, что в случае, если причина отсутствия у политика уважительная, то он может обратиться в территориальную избирательную комиссию с соответствующим заявлением.
В таком случае территориальная избирательная комиссия предоставляет человеку срок для того, чтобы он выздоровел и приступил к своим обязанностям,
– заверила Чуприна.
Кто временно будет исполнять обязанности мэра
Сессию с новоизбранными депутатами в Харькове хотят провести 2 декабря. Если сессию проведут, а мэра еще не будет, его полномочия передадут нескольким людям, но точно не секретарю городского совета или вице-меру. Дело в том, что их только после присяги будет назначать глава города.
"Если городской голова не принял присягу – выбирают временный президиум. Обычно в него может входить от 3 до 5 человек, которые будут исполнять обязанности секретаря. Фактически они будут управлять городом", – отметила Чуприна.
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Что произойдет, если Кернес не станет мэром
В то же время в мэрии убеждены, что Кернес приедет принимать присягу. По закону, если по каким-либо причинам Кернес все-таки не станет мэром, то назначат новые выборы. Политолог Юлия Биденко спрогнозировала 3 возможных варианта, кто сядет в кресло мэра:
- будет попытка сохранить власть команды, которая уже сложилась, начиная с 1990 – 2000 годов;
- могут прийти малоизвестные или те кандидаты, которых мало кто поддерживает;
- будут хорошие шансы у того, кто возглавит облгосадминистрацию, а также у лидеров самых популярных других политических сил в городе Харькове.
Пока в Харькове ждут инаугурации, в 3 украинских городах придется проводить повторные выборы. В результате COVID-19 умерли новоизбранные мэры Конотопа, Борисполя и Новгород-Северского.
COVID-19 у Кернеса: кратко
- 17 сентября мэра Харькова Геннадия Кернеса транспортировали на лечение в немецкую клинику "Шарите". Как стало известно, он заболел коронавирусом. Стоит отметить, что первые дни политика лечили в Украине.
- Когда Кернес некоторое время не появлялся в СМИ и о его состоянии ничего не публиковали, в сети начали шириться слухи. Предполагали даже, что Кернес якобы умер. В мэрии каждый раз опровергали все такие новости.
- Уже 9 ноября правоохранители открыли дело об исчезновении Кернеса. Такое производство существовало только 1 день, ведь в мэрии Харькова резко отреагировали на это.
- На следующий день, 10 ноября, бизнесмен Павел Фукс опубликовал в телеграмме фото городского головы Харькова Геннадия Кернеса из больницы "Шарите".
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