Уже более 2 месяцев Геннадия Кернеса с диагнозом COVID-19 лечат в Германии. Выборы прошли в его отсутствие. Несмотря на редкие и лаконичные заявления пресс-службы о состоянии здоровья Кернеса, его таки избрали на третий срок. Однако принесение присяги состоится не скоро. Но не помешает ли болезнь Кернесу сесть в мэрское кресло в третий раз – читайте далее.

Юристы разобрали процедуру вступления в мэрство и заявили, что закон даст Кернесу время на выздоровление. Ограничений в сроках вступления в должность якобы нет, сообщает 24 канал.

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Адвокат Зинаида Чуприна пояснила, что в случае, если причина отсутствия у политика уважительная, то он может обратиться в территориальную избирательную комиссию с соответствующим заявлением.

В таком случае территориальная избирательная комиссия предоставляет человеку срок для того, чтобы он выздоровел и приступил к своим обязанностям,

– заверила Чуприна.

Кто временно будет исполнять обязанности мэра

Сессию с новоизбранными депутатами в Харькове хотят провести 2 декабря. Если сессию проведут, а мэра еще не будет, его полномочия передадут нескольким людям, но точно не секретарю городского совета или вице-меру. Дело в том, что их только после присяги будет назначать глава города.

"Если городской голова не принял присягу – выбирают временный президиум. Обычно в него может входить от 3 до 5 человек, которые будут исполнять обязанности секретаря. Фактически они будут управлять городом", – отметила Чуприна.

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Что произойдет, если Кернес не станет мэром

В то же время в мэрии убеждены, что Кернес приедет принимать присягу. По закону, если по каким-либо причинам Кернес все-таки не станет мэром, то назначат новые выборы. Политолог Юлия Биденко спрогнозировала 3 возможных варианта, кто сядет в кресло мэра:

будет попытка сохранить власть команды, которая уже сложилась, начиная с 1990 – 2000 годов;

могут прийти малоизвестные или те кандидаты, которых мало кто поддерживает;

будут хорошие шансы у того, кто возглавит облгосадминистрацию, а также у лидеров самых популярных других политических сил в городе Харькове.

Пока в Харькове ждут инаугурации, в 3 украинских городах придется проводить повторные выборы. В результате COVID-19 умерли новоизбранные мэры Конотопа, Борисполя и Новгород-Северского.