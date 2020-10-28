Написание новых минских договоренностей – рискованное. Кроме этого, это неэффективный способ решения проблемы. Чтобы урегулировать ситуацию на Донбассе, надо искать решение внутри имеющихся соглашений.

Почему не стоит создавать новые минские договоренности

Сейчас страны нормандского формата не готовы работать над новым "Минском-3". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Интерфакс-Украина.

Кстати Если минские договоренности не работают, то подпишем другие, – Резников о судьбе "Минска"

О "Минске-1" и "Минске-2" стороны договаривались во время обостренной ситуации на фронте.

Если мы будем подходить к действующим минским договоренностям как к чему-то высеченному в камне, тогда ничего никуда не взлетит, потому что реальность меняется. Нужно искать решение внутри имеющихся договоренностей,

– добавил Кулеба.

По словам Кулебы, есть два пути. В частности, можно сосредоточиться на реализации того, что есть, или написать что-то новое. Однако во втором варианте есть высокие риски. Также для этого нужно желание всех стран создавать.

Обратите внимание! Минские договоренности, известные также как "Минск-2", лидеры "нормандской четверки" подписали 12 февраля 2015 года. Договоренности создавали, чтобы прекратить войну на Донбассе.

Проблема – не в Минских договоренностях

Кулеба отметил, что проблема заключается не в Минских договоренностях, а в том, что цель России в отношении Украины – неизменна. Россия стремится максимально ослабить Украину изнутри.

"Пока эта цель останется неизменной, можно иметь "Минск-3, 4, 5, 6", но они так же не будут выполняться", – подчеркнул министр.

Поэтому дипломат добавил, что нужно работать с партнерами для того, чтобы скорректировать цель РФ. Кулеба уверяет, что именно тогда все может заработать, ведь, по словам министра, выполнить вторые Минские договоренности на самом деле не так сложно. Даже вопрос границы можно решить, однако на это должна согласиться Россия.

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