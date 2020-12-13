Почти никто не размышляет, ставить ёлку в комнате или нет. А вот вопрос выбора между искусственной и живой – не такой однозначный.

Традиция празднования с растениями в честь нового года такая древняя, что ученые не уверены, кто же ее начал. Так как же правильно выбрать ёлку и не навредить обществу – узнайте в новом выпуске программы "Осторожно, миф" на 24 канале.

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Египтяне еще до нашей эры в день солнцестояния составляли композиции из пальмовых листьев. Индейцы закапывали под деревом внутренности животных, а скандинавы вообще развешивали потроха по веткам вместо украшений.

Ёлки в современном рождественско-новогоднем понимании впервые появились в Германии и Голландии в XVI веке, впрочем глубинный смысл традиции остался неизменным с языческих времен и вписался даже в советское атеистическое мировоззрение: зеленое растение в доме посреди зимы напоминает, что где-то совсем близко – весна и возрождение природы.

Миф 1. Эта традиция уничтожает леса

Лесовод Петр Лакида подтвердил, что уничтожение лесов – это миф. Ведь ёлки высаживают специально.

Есть фермы, которые занимаются выращиванием картофеля, а есть такие, которые занимаются выращиванием ели или сосны,

– отметила эколог Екатерина Журбас.

В Украине существуют 3 метода выращивания ёлки:

специальные плантации, которые высаживают специально для получения новогодних елок;

рубки по возрасту. Например, сосну обыкновенную отсаживают от 7 до 10 тысяч штук на гектаре, а рубят в зрелом возрасте (80 и более лет) 200 – 300 деревьев

выращивание елок в горшках.

Миф 2. Заботишься о природе – покупай искусственную

Плиха отметил: "На всех этапах добычи нефти случаются выбросы: при транспортировке нефти, при сжигании нефтепродуктов при переработке; от парниковых газов. Это способствует изменению климату".

По словам эколога Журбас, фабрика, где выращивают ёлки, использует природные ресурсы, энергию, тепло, свет, воду. А если ёлку везут из Китая в Украину самолетами, контейнерами или танкерами, то выхлопные газы плохо влияют на экологию.



Действительно ли искусственная ёлка экологичнее / Фото PxHere

Также важен срок использования искусственной ёлки. Нужно понимать, что ее стоит использовать минимум 10 лет, чтобы уровнять воздействие от нее с воздействие от срубленной натуральной ёлки. Несмотря на это, если использовать искусственную ёлку в течение этого длительного срока и более, она теряет свой привлекательный вид.

Плохие последствия для организма

Врач-алерголог Елена Бачинская рассказала, что на искусственные ёлки вешают гирлянды, которые из-за своего плохого качества нагреваются и выделяют формальдегид и другие канцерогены. Из-за этого появляются:

аллергии

заложенность носа,

чихание;

зуд глаз

тяжелое дыхание.

Миф 3. Живая ёлка – бескорыстный пылесборник

Раньше в Украине были цели предприятия, которые занимались побочным пользованием. Они изготавливали хвойные бальзамы. Но теперь осталось одно – Маневецкое лесное хозяйство. Оно производит хвойную пасту для косметики, которая очень положительно влияет на кожу человека. То есть живая ёлка в помещении – хорошее воздействие на организм.

Но нужно соблюдать определенные условия, в частности следить, чтобы сухость в комнате не была высокой. Если есть возможность, стоит приобрести увлажнитель, чтобы дерево дольше продержалось. Также многое зависит от вида. Пихта белая без полива не будет опадать течение 2 недель, а сосна наоборот, опадет очень быстро.



Живая ёлка – бескорыстный пылесборник / Фото 20 minut.ua

Утилизация елок

Важно не только правильно выбрать ёлку, важно правильно утилизировать ее. В городах есть специальные службы, которые собирают ёлку для измельчения и используют этот материал для компоста, для животных и для удобрений.

Миф 4. Настоящую ёлку трудно найти и проверить

Государственное агентство лесных ресурсов ежегодно продает около полумиллиона ёлок. Перед Новым годом лесная охрана, полиция и активисты осуществляют патрулирование, чтобы вычислить нелегальную продажу нелегальных деревьев.

Настоящую ёлку можно заметить по чипу или ленте с соответствующим номером и серией дерева. Их можно проверить в специальном приложении, разработанном для Гослесагентства. Оно называется "Ялинка. Інфо". Его можно загружать, а можно найти нужную информацию сразу на сайте. Также есть возможность приобрести ёлку сразу в лесхозе, так даже дешевле.



Сайт для проверки ёлок / Yalynka.info

Миф 5. Самая экологичная ёлка – в горшках

По словам экспертов, ёлка в горшке – это реальный вариант для тех людей, которые живут за городом. Ведь в городе после комнатных условий дереву будет очень трудно прижиться на приусадебном участке.

Есть и еще одна проблема. Она заключается в том, что деревья нужно правильно пересадить в горшок, не повредив корневую систему.

Для елей в горшках не должна быть высокая температура. После окончания праздников нужно прохладное помещение. А вот уже с наступлением тепла можно высадить, ухаживать за ними, давать органику, и тогда использовать на следующий год,

– рассказал лесник Петр Лакида.

Во времена Петра I в России ёлки ставили в принудительном порядке. В соответствии с приказом, состоятельные люди должны были держать дерева при полном параде до 7 января. А те, что были беднее, должны были повесить хотя бы веточку на воротах. В Советском союзе хвоя стала еще одной платформой пропаганды: на ёлки вешали игрушки с пропагандистскими мотивами:

красные звезды;

фигурки красноармейцев;

спутники и космонавтов.

Альтернатива ёлкам

Сейчас кто-то, наследуя египтян, украшает пальмы и другие домашние вазоны. Кто собирает символическую елочку из книг, а кто-то создает инсталляцию из банок пива. Для сознательных борцов за экологию есть вообще безотходный вариант: литовская пирог-ёлка шакотис. Этот деликатес можно утилизировать еще до конца праздников, откусывая каждый день по несколько веточек.



Пирог-ёлка шакотис / Фото LifeJournal

У украинцев есть собственно, испытанное временем, решение – дидух. Миниатюрное (или не очень) дерево, сплетенное из колосьев. Дидух ставили в горнице накануне богатой кутьи и украшали засушенными цветами, бумажными лентами и бусинами. Все, к чему стремятся современные дизайнеры: эстетично, экологично, аутентично. Поэтому можем и уважение предкам отдать, и в тренды вписаться.