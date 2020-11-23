Несмотря на то, что большинство международных границ остаются закрытыми, Исландия ввела изменения в свою визовую программу. Теперь туда могут приехать для удаленной работы граждане не Шенгенской зоны.

Впрочем, там назвали свои условия для иностранных туристов. Об этом говорится в Bloomberg.

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Теперь иностранцы могут спокойно жить в Исландии в течение 6 месяцев, даже если границы будут оставаться закрытыми. Требования просты и их всего 2:

Ваша зарплата должна составлять минимум 1 миллион исландских крон. Это около 7 360 долларов в месяц ;

; Вы должны иметь соответствующее медицинское страхование, которое требует страна.

Такая программа направлена на людей, которые имеют возможность работать дистанционно, а также если им не нужна виза для въезда в Исландию.



Исландия / Фото Unsplash

Это еще не все

Но есть и еще кое – мелким шрифтом. Вы также должны трудоустроиться в другом месте и заработать 6-значную сумму.

"Я думаю, что идея состоит в том, чтобы привлечь высокодоходных профессионалов из Кремниевой долины или Сан-Франциско, чтобы они тратили свои деньги здесь, а не там", – пояснил исландский депутат Аста Гудрун Хельгадоттир.

Справка. Для граждан Украины действует безвизовый режим с Исландией (до 90 дней в течение 180 дней), если у украинца есть биометрический паспорт для выезда за границу.

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