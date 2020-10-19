В Мадриде автоблогер ради контента разогнал машину до 233 километров в час. Местная полиция задержала любителя экстремальной езды.

Что известно о езде блогера

Ютуб-блогер снял на камеру, как он на машине набирает скорость вплоть до 233 километров в час, пишет El Mundo.

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В то же время на кольцевой дороге Мадрида M-45, где мчался мужчина, действует ограничение в 80 километров в час.

После инцидента в полицию поступило сообщение о нарушении. Правоохранители начали расследование.

Впоследствии полицейские арестовали ютуб-блогера, который ехал за рулем авто на рекордной скорости,

– говорится в сообщении.

Оказалось, что машину мужчина одолжил у одного из своих подписчиков. Тот пояснил полиции, что не знал о намерениях блогера испытывать максимальную скорость авто на общественной автодороге.

Что грозит мужчине

Согласно уголовному законодательству страны, подобные превышения скорости могут наказываться штрафом, общественными работами до 90 дней или до 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, блогер может потерять водительские права на срок от 1 до 4 лет.

Что известно о блогере-экстремале