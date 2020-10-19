В Испании автоблогер ради контента разогнался до 233 километров в час: что с ним теперь
В Мадриде автоблогер ради контента разогнал машину до 233 километров в час. Местная полиция задержала любителя экстремальной езды.
Что известно о езде блогера
Ютуб-блогер снял на камеру, как он на машине набирает скорость вплоть до 233 километров в час, пишет El Mundo.
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В то же время на кольцевой дороге Мадрида M-45, где мчался мужчина, действует ограничение в 80 километров в час.
После инцидента в полицию поступило сообщение о нарушении. Правоохранители начали расследование.
Впоследствии полицейские арестовали ютуб-блогера, который ехал за рулем авто на рекордной скорости,
– говорится в сообщении.
Оказалось, что машину мужчина одолжил у одного из своих подписчиков. Тот пояснил полиции, что не знал о намерениях блогера испытывать максимальную скорость авто на общественной автодороге.
Что грозит мужчине
Согласно уголовному законодательству страны, подобные превышения скорости могут наказываться штрафом, общественными работами до 90 дней или до 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, блогер может потерять водительские права на срок от 1 до 4 лет.
Что известно о блогере-экстремале
- Он специализируется на автомобильной тематике и испытаниях автомобилей.
- У мужчины более 2 миллионов подписчиков на ютуб-канале.
- Название канала и личность задержанного полиция не раскрывает. Однако известно, что скандальное видео за четыре дня после публикации собрало 1,3 миллиона просмотров.