В аэропорту испанского города Кастельон-де-ла-Плана загорелся пассажирский Boeing 747. Лайнер сильно поврежден, однако никто не пострадал.

В сети появилось видео возгорания самолета прямо в аэропорту испанского города Кастельон-де-ла-Плана. Ролик опубликовали в твиттере Fly News.

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На видео заметно, что в кабине пилота произошло возгорание. После чего в воздухе образовался столб черного дыма.

На место сразу прибыли пожарные и ликвидировали огонь. К счастью, в результате неприятного инцидента никто не пострадал. Однако лайнер серьезно поврежден.

Теперь авиационные специалисты будут выяснять все обстоятельства пожара.

Справка. Этот Вoeing 747 направили в августе 2020 года в аэропорт Кастельон-де-ла-Плана для утилизации. Он был на стоянке и ожидал разборки.

В Испании в аэропорту загорелся самолет: смотрите видео

Пожар в самолете произошел в аэропорту Кастельон-де-ла-Плана: карта​