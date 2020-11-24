В Испании самолет загорелся прямо в аэропорту: видео пожара
В аэропорту испанского города Кастельон-де-ла-Плана загорелся пассажирский Boeing 747. Лайнер сильно поврежден, однако никто не пострадал.
В сети появилось видео возгорания самолета прямо в аэропорту испанского города Кастельон-де-ла-Плана. Ролик опубликовали в твиттере Fly News.
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На видео заметно, что в кабине пилота произошло возгорание. После чего в воздухе образовался столб черного дыма.
На место сразу прибыли пожарные и ликвидировали огонь. К счастью, в результате неприятного инцидента никто не пострадал. Однако лайнер серьезно поврежден.
Теперь авиационные специалисты будут выяснять все обстоятельства пожара.
В Испании в аэропорту загорелся самолет: смотрите видео
Пожар в самолете произошел в аэропорту Кастельон-де-ла-Плана: карта
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