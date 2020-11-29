Танцы как знак протеста: в Испании сотни врачей вышли на митинг против сокращений
Врачи вышли на улицы Мадрида с танцами. Под бой барабанов они устроили шествие в знак протеста против сокращений в сфере здравоохранения.
По словам медработников, сокращения заставили их наедине бороться с пандемией COVID-19. Об этом сообщили на сайте CNA.
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Почему врачи недовольны
Врачи недовольны действиями властей в преодолении коронакризиса. По мнению активистов, правительство должно было бы выделить больше денег на оборудование больниц и на создание новых мест для больных.
Для меня важно, чтобы власть улучшила работу системы здравоохранения, увеличила количество специалистов базового уровня на одно лицо,
– отметила социальная работница Мария Кармен Гарсия.
Менше прапорів – більше медсестер
Медики прошли по центру Мадрида с выкриками: "Систему здравоохранения нужно защищать, а не продавать" и "Меньше флагов, больше медсестер". Также протестующие требовали:
- повысить зарплаты врачам базового уровня;
- отменить планы по приватизации части медучреждений.
Как закончился протест
За шествием испанских медиков наблюдали полицейские, но не вмешивались. Протест закончился мирно.
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