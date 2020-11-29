Врачи вышли на улицы Мадрида с танцами. Под бой барабанов они устроили шествие в знак протеста против сокращений в сфере здравоохранения.

По словам медработников, сокращения заставили их наедине бороться с пандемией COVID-19. Об этом сообщили на сайте CNA.

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Почему врачи недовольны

Врачи недовольны действиями властей в преодолении коронакризиса. По мнению активистов, правительство должно было бы выделить больше денег на оборудование больниц и на создание новых мест для больных.

Для меня важно, чтобы власть улучшила работу системы здравоохранения, увеличила количество специалистов базового уровня на одно лицо,

– отметила социальная работница Мария Кармен Гарсия.

Менше прапорів – більше медсестер

Медики прошли по центру Мадрида с выкриками: "Систему здравоохранения нужно защищать, а не продавать" и "Меньше флагов, больше медсестер". Также протестующие требовали:

повысить зарплаты врачам базового уровня;

отменить планы по приватизации части медучреждений.

Как закончился протест

За шествием испанских медиков наблюдали полицейские, но не вмешивались. Протест закончился мирно.

Отметим! Правительство Мадрида опровергает информацию о сокращениях в сфере здравоохранения.