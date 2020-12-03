Правительство Испании решило ужесточить карантинные ограничения на Рождество, чтобы предотвратить распространение коронавируса во время праздника. В частности, ограничения будут касаться больших собраний людей, путешествий и др.

Придется изменить определенные обычаи, чтобы гарантировать безопасность и контроль за пандемией, заявили в Министерстве здравоохранения Испании. Об этом пишет издание El Mundo. К слову Какие страны ввели локдаун из-за обострения ситуации с коронавирусом Карантинные ограничения в Испании: запрещены собрания не более 10 человек для празднования Рождества и Нового года (даже дома). Исключение лишь для сожителей;

запрещены перемещения между регионами Испании с 23 декабря по 6 января. Исключение – посещение родственников;

комендантский час будет действовать до 1 часа ночи, а 24 и 31 декабря – до 1:30;

различные традиционные праздничные мероприятия рекомендовано проводить только на открытом воздухе и с соблюдением санитарных норм;

студентам, которые собираются возвращаться домой на праздники, правительство предлагает заранее самоизолироваться на 10 дней. Кратко о коронавирусе в Испании: Испания третья в Европе после России и Франции – по количеству людей, которые заболели коронавирусом. Таких более 1 миллиона 600 тысяч.

В то же время выздороветь успели лишь чуть более 150 тысяч больных. Более 45 тысяч заболевших коронавирусом умерли.