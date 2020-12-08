Полноценные путешествия в Испанию, вероятно, возобновят весной 2021 года. Страна надеется вновь принять туристов уже в марте.

Об амбициозных планах Испании полностью открыть границы для туристов сообщает The Local.

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Сейчас те, кто прибывает в Испанию, должны предъявить отрицательный тест на COVID-19. Его следует сделать, менее чем за 72 часа до поездки.

Однако испанские власти надеются, что к марту 2021 года эту норму отменят.

Национальное туристическое агентство Испании Turespaña представило новую кампанию "Безопасная поездка". Ее цель – поощрить туристов вернуться в страну, а также предоставить им актуальную информацию и советы по безопасности.

С помощью этой кампании мы хотим позиционировать туристический бренд Испании как фактор, влияющий на безопасность путешествий, и формировать уверенность туристов в том, что они снова приедут в нашу страну,

– отмечает власть.

Напомним, сейчас в Испании действуют карантинные ограничения, которые усилят на время зимних праздников. Однако испанцы получат возможность путешествовать между регионами для встреч с родственниками и друзьями.