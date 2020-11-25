В Одессе 25 ноября во время разбора почты в одном из конвертов нашли подозрительное вещество. Впоследствии оказалось, что это была ртуть.

Что известно об инциденте

На место происшествия приехали правоохранители и спасатели ГСЧС. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одессы.

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Так, по предварительным выводам, в письме нашли ртуть. Ее изъяли и направили на утилизацию.

По информации "Думская", письмо нашли в полдень в помещении Государственной исполнительной службы, которая расположена на улице Генерала Петрова.

Что грозит отправителю письма

Пока неизвестно, кто прислал письмо. Однако обстоятельства инцидента выясняются.

Продолжается досудебное расследование по незаконному производству или пересылке яда. К слову, за такие действия можно получить до 3 лет тюрьмы.

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