Из-за перерыва в сессионной работе парламента в подвешенном состоянии оказалось агентство по предотвращению коррупции, работу которого заблокировало решение Конституционного суда. Каждая фракция и депутатская группа в Верховной Раде подала свой законопроект. Впрочем, к голосованию в парламенте готов только проект спикера Дмитрия Разумкова.

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сказал, что законопроект Разумкова не решает самые главные проблемы. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

Обратите внимание Конституционный Суд превратился в коллективного "Януковича": скандальные детали

Исправит ли законопроект последствия после решения КСУ

По его словам, этот законопроект:

не возобновляет наказание за ложь в декларации;

не восстанавливает полномочия НАПК.

Он не касается Конституционного Суда Украины. Он вообще не реагирует на конституционный кризис, который сейчас является самой большой угрозой. Аджу КСУ в любой момент может снести большое количество важных реформ,

- отметил Шабунин.

Эксперт отметил, что законопроект может решить проблемы с декларированием, если его примут в первом чтении, а перед вторым исправят соответствующие нормы.

Напомним! Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года на закрытом заседании фактически отменил антикоррупционную реформу. Своим решением судьи позволили чиновникам врать в декларациях.

Критический обман законопроекта

Как сказал Шабунин, критический обман законопроекта Разумкова заключается в том, что его примут таким, какой он сейчас есть, то есть без доработки перед вторым чтением. Это будет означать, что, скорее всего, уголовную ответственность за ложь в декларациях не вернут до 2021 года.

Подыгрывание парламенту

"Складывается впечатление, что парламент подыгрывает Медведчуку и Коломойскому, которые стоят за решением КСУ", – также добавил руководитель Центра противодействия коррупции.

Законопроект Разумкова: что известно

Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект, в котором он предложил восстановить права Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, отмененные решением КСУ.

В "Слуге народа" заверили, что законопроект может рассматриваться в Раде только в комплексе с решением о Конституционном Суде.

Эксперты убеждены, что проект главы Верховной Рады не решит конституционный кризис.



Скандальное решение КСУ / Инфографика 24 канала