Исправит ли законопроект Разумкова последствия решения КСУ: ответ эксперта
Из-за перерыва в сессионной работе парламента в подвешенном состоянии оказалось агентство по предотвращению коррупции, работу которого заблокировало решение Конституционного суда. Каждая фракция и депутатская группа в Верховной Раде подала свой законопроект. Впрочем, к голосованию в парламенте готов только проект спикера Дмитрия Разумкова.
Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сказал, что законопроект Разумкова не решает самые главные проблемы. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.
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Исправит ли законопроект последствия после решения КСУ
По его словам, этот законопроект:
- не возобновляет наказание за ложь в декларации;
- не восстанавливает полномочия НАПК.
Он не касается Конституционного Суда Украины. Он вообще не реагирует на конституционный кризис, который сейчас является самой большой угрозой. Аджу КСУ в любой момент может снести большое количество важных реформ,
- отметил Шабунин.
Эксперт отметил, что законопроект может решить проблемы с декларированием, если его примут в первом чтении, а перед вторым исправят соответствующие нормы.
Критический обман законопроекта
Как сказал Шабунин, критический обман законопроекта Разумкова заключается в том, что его примут таким, какой он сейчас есть, то есть без доработки перед вторым чтением. Это будет означать, что, скорее всего, уголовную ответственность за ложь в декларациях не вернут до 2021 года.
Подыгрывание парламенту
"Складывается впечатление, что парламент подыгрывает Медведчуку и Коломойскому, которые стоят за решением КСУ", – также добавил руководитель Центра противодействия коррупции.
Законопроект Разумкова: что известно
- Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект, в котором он предложил восстановить права Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, отмененные решением КСУ.
- В "Слуге народа" заверили, что законопроект может рассматриваться в Раде только в комплексе с решением о Конституционном Суде.
- Эксперты убеждены, что проект главы Верховной Рады не решит конституционный кризис.
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