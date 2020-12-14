За прошедший год в Украине было отремонтировано дорог больше, чем за любой другой год в период независимости.

Еще одним эффектом от президентской программы "Велике будівництво" стала поддержка ВВП в период кризиса, вызванного пандемией. Причины проанализировало "Дело".

"Конечная цель проекта "Велике будівництво" – ремонт всех дорог, из которых только трасс национального значения 52 тысячи километров. Почти 13% из них впервые в истории были отремонтированы в течение одного года. Еще 3-4 года с ежегодным увеличением количества отремонтированных и построенных километров каждый год, и все дороги Украины будут качественными. В этом нет ничего нереального", – пишет издание.

И хотя авторы "Великого будівництва" не планировали сделать эту программу частью антикризисной программы Украины (никто не знал тогда о коронавирусе), она ею стала. По данным Ukraine Economic Outlook, инфраструктурная программа помогла удержать экономику в кризисный год.

Мы оценили роль "ВБ" в смягчении спада реального ВВП Украины по кварталам. Инфраструктурные проекты сохраняли от 2,5% ВВП во втором квартале до 5,1% и 7,3% в третьем и четвертом, соответственно. Если бы в четвертом квартале деньги "ВБ" были бы направлены на другие расходы, ВВП упал бы до 11%, но благодаря президентскому инфраструктурному проекту падение остановилось на отметке всего лишь 3,7%,

– пишет "Дело".

Анализируя влияние на экономику Украины в целом, экономисты пришли к выводу, что мультипликативный эффект программы "Велике будівництво" составляет 2,05 – наибольший показатель среди всех других отраслей.

"При среднем жизненном цикле дорожной инфраструктуры в 10-15 лет позитивная отдача от инвестиций в дорожное строительство за 2020-ый год будет сохраняться аналогичный период времени. Что является тем самым долгосрочным компенсатором наращивания антикризисных госрасходов и стимулом экономического роста", – убеждены эксперты.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года стоимость ремонта и строительства 1 км дорог в Украине оказалось на 4,5 млн гривен дешевле, нежели в 2019 году.