Продолжается слом эпохи, происходят изменения – Ермак о правлении Зеленского
Глава Офиса Президента Андрей Ермак 21 ноября отпраздновал свой день рождения. Встретил он его в больничной палате, поскольку до сих пор, как и президент Зеленский, лечится от коронавируса. В то же время Ермак подвел своеобразный итог уходящего года и своих достижений в должности.
Отметим, что главой Офиса Президента он стал в феврале этого года, сменив на посту предшественника Андрея Богдана. Так, Ермак отметил, что за время председательства в Офисе Президента на него "вылили много грязи", но он не потерял "драйва и уверенности". Об этом он написал на собственной фейсбук-странице.
Ранее Андрей Ермак поделился личными впечатлениями от коронавируса
Отдельно Ермак поблагодарил президента. Он считает, что с приходом Зеленского к власти у Украины "появился исторический шанс".
Благодарен президенту за ту возможность, которую именно он дал нашей команде. Если кто-то еще не верит в нас, мы будем бороться за каждого человека, мы будем убеждать и объяснять свое видение и свою стратегию. Я очень счастлив, что родился именно в этой стране. И, не смотря на все сложности в судьбе Украины, понимаю, что у нас всех появился исторический шанс. Это произошло после революций и повторилось сейчас после того, как к власти пришел президент Зеленский,
– подчеркнул он.
Кроме того, глава Офиса Президента добавил, что Украина и действующий президент "вызывают огромное уважение во всем мире".
"Чувствуется, что продолжается слом эпохи, происходят изменения. У нас еще много работы впереди – нам надо укреплять экономику, укреплять независимость, защищать нашу страну, вернуть наши территории и наших людей и никогда больше не позволить никому ничего забрать у нас", – подытожил он.
Коронавирус у Ермака: коротко о главном
- О коронавирусе у главы Офиса Президента стало известно 9 ноября. Тогда же о своем инфицировании сообщил и президент Зеленский.
- Через несколько дней стало известно, что и глава государства и глава его Офиса находятся в Феофании, под наблюдением медиков.
- У каждого из них отдельная палата, они продолжают выполнять свою работу дистанционно.
- В Феофании Ермак и Зеленский находятся, потому что в больнице лучшие условия для самоизоляции. По крайней мере, такую причину назвала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
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