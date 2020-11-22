Глава Офиса Президента Андрей Ермак 21 ноября отпраздновал свой день рождения. Встретил он его в больничной палате, поскольку до сих пор, как и президент Зеленский, лечится от коронавируса. В то же время Ермак подвел своеобразный итог уходящего года и своих достижений в должности.

Отметим, что главой Офиса Президента он стал в феврале этого года, сменив на посту предшественника Андрея Богдана. Так, Ермак отметил, что за время председательства в Офисе Президента на него "вылили много грязи", но он не потерял "драйва и уверенности". Об этом он написал на собственной фейсбук-странице.

Ранее Андрей Ермак поделился личными впечатлениями от коронавируса

Отдельно Ермак поблагодарил президента. Он считает, что с приходом Зеленского к власти у Украины "появился исторический шанс".

Благодарен президенту за ту возможность, которую именно он дал нашей команде. Если кто-то еще не верит в нас, мы будем бороться за каждого человека, мы будем убеждать и объяснять свое видение и свою стратегию. Я очень счастлив, что родился именно в этой стране. И, не смотря на все сложности в судьбе Украины, понимаю, что у нас всех появился исторический шанс. Это произошло после революций и повторилось сейчас после того, как к власти пришел президент Зеленский,

– подчеркнул он.

Кроме того, глава Офиса Президента добавил, что Украина и действующий президент "вызывают огромное уважение во всем мире".

"Чувствуется, что продолжается слом эпохи, происходят изменения. У нас еще много работы впереди – нам надо укреплять экономику, укреплять независимость, защищать нашу страну, вернуть наши территории и наших людей и никогда больше не позволить никому ничего забрать у нас", – подытожил он.

Коронавирус у Ермака: коротко о главном