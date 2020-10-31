В историческом центре Флоренции вспыхнули протесты из-за карантина. Впоследствии они переросли в беспорядки. В результате около 20 человек задержали.

Протесты во Флоренции

Протестующих задерживали после того, как полиция не разрешила около 200 демонстрантам войти на историческую площадь Синьории. Об этом сообщает The Local.

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Неподалеку у площади вспыхнули стычки с полицейскими. Протестующие бросали в правоохранителей коктейли Молотова, бутылки и камни, опрокидывали мусорные баки и ломали камеры наблюдения.

Мэр Флоренции Дарио Нарделла осудил действия протестующих.

Мы прожили сюрреалистическую, страшную и мучительную ночь во Флоренции... Те, кто уродует город, должны заплатить,

– заметил мэр.

Заметим, протесты в Италии из-за карантина продолжаются с 24 октября. Новые ограничения правительство Италии ввело с 26 октября по 24 ноября. Все из-за стремительного распространения коронавируса в стране.

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