Пожалуй, сильнее всего пандемия COVID-19 ударила по малому бизнесу на Востоке Украины. Едва оправившись от конфликта, местные предприниматели столкнулись с новым вызовом – карантином. Но наши истории совсем не грустные.

Молодые предприниматели из Донецкой области – Эдуард, Елена и Александр – недавно открыли собственный бизнес. Сделать успешный старт и поверить в собственные силы им помогли гранты от Евросоюза, предоставленные Датским Советом по делам беженцев – Датской группой по разминированию (DRC-DDG) в рамках проекта EU4Youth. О том, как полученное финансирование помогло предпринимателям пережить кризис, вызванный пандемией COVID-19, читайте на сайте 24 канала.

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Эдуард Смоляков, музыкант, диджей, поэт – единственный из наших героев, кто не сменил место проживания из-за боевых действий: он и теперь живет в Славянске. У Эдуарда с детства были проблемы со зрением, а последние 11 лет он совсем не видит. Во время учебы в университете, получая специальность психолога, молодой человек благодаря другу начал реализовывать свое давнее увлечение музыкой. Эдуард научился играть на гитаре и стал писать песни, а впоследствии решил создать собственную группу. Так возникла "Смоляная галерея".

До начала боевых действий группа активно гастролировала по Донецкой и Луганской областям, но в 2014 году потеряла львиную долю клиентов – они оказались по ту сторону линии разграничения. Тем не менее Эдуард не оставил музыкальную сферу. Они с женой объединили усилия и начали дополнительно выступать в кафе и ресторанах: Эдуард поет, а его жена, тоже инвалид по зрению, сидит за микшерным пультом в качестве звукооператора. Кроме того, она играет на барабанах в музыкальной группе учеников Эдуарда – Inclusion Band, в которую входят дети с нарушениями зрения.



Эдуард Смоляков за ударной установкой

Однако развиваться музыкантам мешало устаревшее оборудование.

Мы использовали еще советский микшерный пульт, это был такой здоровенный "гроб", совсем "некондиция", – вспоминает Эдуард. – Колонки у нас были, а вот нормального пульта действительно не хватало. А от этого же зависит качество звука.

В сентябре 2019 года на полученный от Европейского Союза грант музыкант приобрел новый пульт. С ним качество выступлений значительно улучшилось. А еще Эдуард дает частные уроки, где с помощью пульта обучает тому, как правильно миксовать и работать с музыкальными инструментами. Кроме того, иногда он сдает пульт в аренду. С собственными выступлениями пока приходится подождать.

Из-за пандемии этот сезон у нас полностью пролетел. У нас были договоренности с несколькими летними площадками, но, конечно, пришлось все отменить из-за карантина, – вздыхает музыкант.

После ослабления ограничений количество выступлений начало понемногу расти. Эдуард ждет, когда можно будет на полную использовать свой потенциал и верит, что это лишь вопрос времени: "Такая аппаратура не выходит из строя годами".

Елена Игнатова работает в сфере косметологии с 2013 года. В Донецке у нее был небольшой домашний салон. Начиналось все с личного интереса: Елена прошла несколько обучающих курсов по удалению волос, чтобы делать эти процедуры себе, а потом и подругам. Впоследствии благодаря "сарафанному радио" поток клиентов увеличился. "Мне нравилось нести красоту в массы", – улыбается Елена. Так и начала собственное дело.



Благодаря новой кушетке Елене Игнатовой стало значительно комфортнее работать

Все изменилось в 2014 году. Когда встал вопрос об отъезде, Елена дождалась, чтобы ее ребенок закончил первый класс, и вся семья уехала на море – переждать, пока город не освободят. Осенью по приглашению друзей они перебрались в Дружковку.

Когда нас спрашивали, как долго мы планируем снимать квартиру, мы отвечали – месяц-другой. Думали, скоро все закончится. Но прошло уже шесть лет, – говорит Елена.

Возвратиться домой семья уже не смогла: они остались даже без теплых вещей, не говоря уже о косметологическом оборудовании. Живя в Дружковке и работая на госслужбе в Краматорске, Елена решила вернуться к косметологии ради дополнительного заработка. "Когда-то я прошла курсы по электроэпиляции в Харькове, поэтому захотела расширить свою деятельность. Но мне была нужна кушетка и лампа с увеличительным стеклом, чтобы делать все на профессиональном уровне", – объясняет Елена. Тогда она и решила подать заявку на грант.

Никаких непонятных документов или справок от меня не требовали. Все было четко и ясно: сначала – анкетирование, потом со мной по телефону связались соответствующие специалисты, а затем приехали посмотреть на мою работу и оценить потребности, – рассказывает Елена.

Она получила помощь, добавила собственные средства и приобрела необходимое оборудование, которым пользуется до сих пор. "Для меня было важно, чтобы клиент, который ко мне приходит, чувствовал себя комфортно. Я все делаю под лупой, это в определенном смысле ювелирная работа, поэтому удобно стало и клиенту, и мне". После ослабления карантина Елена снова начала предоставлять косметические услуги. Она планирует и дальше развиваться в этой сфере и мечтает о собственной узкоспециализированной студии со всем возможным спектром услуг по удалению волос.



Елена Игнатова демонстрирует лампу с увеличительным стеклом, которую приобрела благодаря грантовой помощи

Когда-то Александр Коренев, мастер по авторемонту, работал сварщиком на "Азовмаше" в Мариуполе. Потом на заводе начались сокращения, и он был вынужден уволиться. Александр поехал в Донецк, где устроился охранником. С началом боевых действий он вернулся в родное прифронтовое село Старогнатовка и занялся ремонтом автомобилей, чем увлекался еще с детства.

Александр по образованию электросварщик и может выполнять различные виды работ – от ремонта кузова до покраски. Однако качественный ремонт требует специализированного оборудования. На гранты от проекта EU4Youth мастер приобрел комплект гидравлики, спотер – прибор для рихтовки при помощи точечной сварки, и оборудование для аргоновой сварки, которое позволяет сделать шов идеально гладким, герметичным и незаметным, а также соединять детали, изготовленные из различных металлов. Благодаря расширению спектра услуг расширился и круг клиентов.

Больше оборудования – это больше услуг, которые я могу предоставить. И грант мне очень в этом помог, – говорит Александр.



Александр Коренев в своей автомастерской

Все наши герои узнали о грантовых возможностях от ЕС из фейсбука и поначалу не особенно верили в успешность своих заявок. Сейчас, в условиях коронакризиса, они имеют дополнительный источник дохода. Опыт Эдуарда, Елены и Александра показывает, что помощь действительно работает, а путь к ее получению не такой уж сложный.

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Программа "Повышение уровня образования, занятости и социальной интеграции молодежи в пострадавших от конфликта районах Грузии и Украины" (EU4Youth) реализуется на территории Донецкой области Датским Советом по делам беженцев – Датской группой по разминированию (DRC-DDG) в партнерстве с Мариупольским союзом молодежи и благодаря финансовой поддержке Европейского Союза.

Автор: Андрей Авраменко