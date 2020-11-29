Мемориал Холокоста "Бабий Яр" представит первый интерактивный аудиоспектакль "29/09" о трагедии Бабьего Яра. Спектакль основан на реальных событиях и рассказывает о судьбе десятков тысяч людей, которые шли туда на смерть 29 сентября 1941 года.

Об интерактивном приложении, с помощью которого можно услышать и увидеть события прошлого, говорится на сайте мемориала Холокоста "Бабий Яр".

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Что известно об аудиоспектакле?

Аудиоспектакль можно услышать с помощью мобильного приложения. Там собрали рассказы о трагедии. Слушатели же узнают истории свидетелей тех событий – тех, кто выжил, и тех, кто погиб.

Каждая история связана с точкой на территории Бабьего Яра. Каждое перемещение между точками маршрута сопровождается рассказом о событиях, произошедших в тот роковой день в мире – фрагменты дневников людей из разных уголков мира и новостные заметки в прессе.



Так выглядит приложение / Скриншот

Аудиоспектакль "29/09" мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" представил совместно с креативной студией "История будущего".

Она предназначена для индивидуального прослушивания, а приложение доступно на трех языках:

на украинском,

английском,

русском.

Скачать приложение "Бабий Яр" с аудиоспектаклем "29/09" можно по ссылке:



для IOS – https://apps.apple.com/ru/app/id1533390087

Android – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.babynyar.spectacle.



Продолжительность 55 минут. В произведении описываются сцены жестокости, поэтому возрастное ограничение 18+.

Что известно о мемориале "Бабий Яр"

Его создали в сентябре 2016 года. Это неправительственная благотворительная организация, которая призвана чтить память жертв трагедии Бабьего Яра. А также способствовать гуманизации человечества путем сохранения и изучения истории Холокоста.

Фонд стремится построить центр образования, документации и памяти, посвященный трагическим событиям сентября 1941 года.

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