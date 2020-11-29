Истории тех, кто погиб в Бабьем Яру: мемориал Холокоста покажет первый аудиоспектакль "29/09"
Мемориал Холокоста "Бабий Яр" представит первый интерактивный аудиоспектакль "29/09" о трагедии Бабьего Яра. Спектакль основан на реальных событиях и рассказывает о судьбе десятков тысяч людей, которые шли туда на смерть 29 сентября 1941 года.
Об интерактивном приложении, с помощью которого можно услышать и увидеть события прошлого, говорится на сайте мемориала Холокоста "Бабий Яр".
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Что известно об аудиоспектакле?
Аудиоспектакль можно услышать с помощью мобильного приложения. Там собрали рассказы о трагедии. Слушатели же узнают истории свидетелей тех событий – тех, кто выжил, и тех, кто погиб.
Каждая история связана с точкой на территории Бабьего Яра. Каждое перемещение между точками маршрута сопровождается рассказом о событиях, произошедших в тот роковой день в мире – фрагменты дневников людей из разных уголков мира и новостные заметки в прессе.
Так выглядит приложение / Скриншот
Аудиоспектакль "29/09" мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" представил совместно с креативной студией "История будущего".
Она предназначена для индивидуального прослушивания, а приложение доступно на трех языках:
- на украинском,
- английском,
- русском.
Что известно о мемориале "Бабий Яр"
- Его создали в сентябре 2016 года. Это неправительственная благотворительная организация, которая призвана чтить память жертв трагедии Бабьего Яра. А также способствовать гуманизации человечества путем сохранения и изучения истории Холокоста.
- Фонд стремится построить центр образования, документации и памяти, посвященный трагическим событиям сентября 1941 года.
Больше о трагедии в Бабьем Яру – читайте в нашем материале.
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