Миллионы украинцев стали жертвами Голодомора 1932 – 1933 годов. Все меньше осталось живых свидетелей жесточайшего проявления террора Советского Союза. Но они есть, даже на расстоянии в несколько тысяч километров. Предлагаем вашему вниманию истории украинцев США, которым удалось пережить Голодомор.

О собаке-спасителе, жертвенности старших, о детях, которые становились взрослыми слишком рано, боли, которая не покидала до последнего вздоха, оптимизме, который удалось сохранить несмотря ни на что, любви и уважении к еде – читайте в материале 24 канала о тех, кому удалось пережить Голодомор.

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Выметая урожай из кладовых до последнего зерна, советская власть кричала: вы сыты. В то время медленно и болезненно угасала жизнь украинцев. Как будто ластиком с карт стирали целые деревни. Ежедневно так и не найдя крошки хлеба, умирали десятки тысяч людей.

Советская Украина в те роковые 1932 – 1933 годы тонула в безмерной трагедии. И когда беспощадный зверь насытился вдоволь, проглотив 6 – 10 миллионов жизней, треть из которых были дети до 10 лет, он приказал забыть. Молчать и возражать. Наслаждаться жизнью в "самой развитой стране мира".

Но многие украинцы смогли сбежать из ловушки, когда появилась возможность. Часть из них оказалась в США. А мостиком стали лагеря для перемещенных лиц в Германии.

Украинцы американского штата Миннесота, которые пережили Голодомор, их дети и внуки рассказали свои истории.

Пес-спаситель: история Киры Стеценко-Цареградской

Родила в 1930 году в Киеве. Однако времена Голодомора застали семью госпожи Киры в Каменце-Подольском.

Из-за того, что в те страшные годы была маленькой девочкой, женщина помнит мало. Однако мама рассказывала, что дочь в голод несколько раз убегала из дома. Выходила за ворота, где подстерегала опасность.

Мама однажды поймала меня у ворот, а за мной уже шли люди. В то время детей ловили на мясо,

– рассказывает Кира.

Однако в жизни женщины и ее родных был супергерой – пес Гектор. Породой это был доберман-пинчер. Пес был за няньку маленькой Кире, помогал учиться ходить. А в голод спас жизнь.

Мама Киры тогда была дома, а папа преподавал музыку, поэтому немного зарабатывал. Однако настоящим кормильцем был пес. Его зарегистрировали в армию (имел документ-подтверждение), потому что порода предусматривала служение в войске. Гектора признали сторожем.

За свою службу он получал паек – крупу, мясо. Пищу собаки делили на всех. Это помогло пережить голод.

Справка. Кира Стеценко-Цареградская – скрипачка, камерная певица, хоровая дирижерка. После войны попала из лагеря для перемещенных лиц в Германии в Парагвай, где жила в течение 13 лет. Впоследствии переехала в США. Ее дядя Кирилл Григорьевич Стеценко – известный украинский композитор, хоровой дирижер и общественный деятель, протоиерей УАПЦ.

Рассказ Киры Стеценко-Цареградской о пережитом при Голодоморе: смотрите видео

Ждать маму: история Ольги Ковалевской

Родилась в 1927 году в городе Лохвица Полтавской области.

Вспоминает, как в годы Голодомора сидела под полом. Так велела мама, которая ходила на две работы, чтобы был хлеб. Мама закрывала дверь. Потому что приходили, стучали и кричали: "Есть хочу, есть хочу", – со слезами на глазах вспоминает Ольга.

И добавляет, что она ничем не могла помочь этим людям. Потому что сама ждала, когда мама вернется и принесет что-то поесть.

До Голодомора семья имела землю, скот. Но из-за того, что не захотела в колхоз, потеряла почти все. Возле дома им оставили кусок огорода, чтобы пройти, остальное забрали. Скот тоже конфисковали.

"Мы не ушли. Поэтому нас и выкручивали как могли", – объясняет женщина.

Маленькой девочкой Ольга видела, как умирали ее родные, одноклассники, как люди от голода распухали. Знала о случаях каннибализма.

Помню один мужчина хвастался, как хорошо поел. Оказалось, он съел собственную дочь,

– с ужасом рассказывает она.

Люди тогда готовы были есть что угодно, только бы не умереть. Девочка ходила по полям, где растет свекла, выкапывала рвы и ждала, пока в ямку упадет жучок. Тогда его быстро поднимала и ела.

Справка. Однажды Ольга шла по дороге. Возле нее остановилось авто, девочку схватили и отвезли на работу в Германию. Дальше был лагерь, а тогда США.

Ольга Ковалевская рассказала, что пришлось пережить в голод: видео

Очередь за хлебом и ужасная находка в сарае: история Ольги Хоролец

Родилась в 1928 году. О своей жизни ей помогает рассказывать дочь Галя. Ольге было всего 5 лет, когда начался голод.

Ее мама вспоминала, что солдаты в те голодные годы заходили в дом, переворачивали все в нем и вокруг. Били винтовками по полу, чтобы увидеть, нет ли пустот. Если чувствовали что-то подозрительное, тогда оттаскивали доски. А там могли найти и мешки с зерном. Когда такое случалось, крестьян либо казнили, либо высылали в Сибирь.

Отец Ольги бежал в Харьков, впоследствии они с мамой приехали к нему. Мама пошла работать на завод, там платили хлебом, зерном. А маленькую Олю оставляли одну в доме. Она тогда игралась кастрюлями, деревянными ложками.

И хотя в городе ситуация была немного лучше, было очень много бедных людей. Они часто лежали на земле, протягивали руки, просили дать еду.

Мама Ольги рассказывала, как однажды она стояла в очереди, чтобы купить хлеб. К ней подошел нищий. Он был старый и больной. Мужчина попросил отломить ему кусочек хлеба. Она дала, и мужчина мигом его проглотил. А потом упал мертвым.

Чтобы купить хлеб, люди стояли в очередях целую ночь, но могли уйти ни с чем. Более сильные и крепкие пропихивались вперед, более слабые оставались позади. Те, кому же удалось получить желанную буханку, часто съедали ее по дороге домой. Они просто не могли удержаться из-за невероятного голода. С родными дома делиться было уже нечем.

Госпожа Ольга вспомнила, как однажды ее мама пошла искать дрова.

Зашла в сарай, а он был полон трупов. Умерших от голода собирали и свозили туда,

– рассказала женщина.

Несмотря на все сложности, семье Ольги удалось выжить. Однако голод повлиял на них. После смерти родителей женщины родные убирали в их доме и наткнулись на интересные находки. Они обнаружили полотняные салфетки с корочками хлеба внутри. Такие тайники были в стропилах гаража и дома.

Внучка Галя вспоминает, как в детстве к ним часто приходили гости. Взрослые говорили о членах семей, которых они потеряли. Они много плакали.

Помню однажды мой папа встал из-за стола, вышел на улицу, разговаривал сам с собой и плакал. Я спрашивала его: почему ты плачешь? А он не ответил,

– рассказала Галя.

Она была маленькой девочкой, которая ничего не понимала. Хотела гостей, которые бы шутили, а не плакали.

Справка. Ольга Хоролец из лагеря в Германии иммигрировала в США. Сперва жила в Нью-Джерси, а потом переехала в Миннеаполис.

Ольга Хоролец поделилась воспоминаниями о Голодоморе: видео

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Страшный воз смерти и потеря самых родных: история Марии Вовк

Родилась в 1923 году в селе Троицкое Днепропетровской области в семье фермеров. Кроме Марии, в семье было еще 6 детей – 3 мальчиков и 3 девочек.

О жизни матери и ее родных рассказывает Татьяна Рябоконь. Мария почти не говорила о Голодоморе, зато много рассказала бабушка.

Папа Марии был фермером, коллективизацию не принимал, в колхоз не хотел. Поэтому однажды Советы пришли, сделали зачистку и выгнали семью с 7 детьми на улицу. Мужчину же отправили в Сибирь.

К соседям женщина не рисковала идти, не хотела, чтобы и их привлекли к уголовной ответственности. Поэтому просто пошла по улице, куда глаза глядели, а за ней и дети.

Далеко они шли, переплыли через реку. Ходили с места на место. Пока женщина наконец не смогла найти работу. В то время многие люди уже умерли, поэтому на работу брали всех.

Жили они тогда в землянке, в буквальном смысле этого слова,

– рассказала Татьяна.

Маленькой Мария видела, как умирали ее братик и сестренка, как они усыхались, становясь как из фотографий в Дахау. Оставались лишь кожа да кости. А еще глаза – большие, да животы – распухшие. И вот однажды они переставали двигаться, а их крошечные тела становились холодными.

Мама Марии работала очень далеко. Поэтому 6 дней подряд ее не бывало дома. И только на 7 она приходила с хлебом. Искали еду также двое старших сыновей – Иван и Михаил. Им тогда было 12 – 14 лет.

Они находили кору, кожуру от картофеля, подсолнечную шелуху, ягоды, съедобные растения и приносили все домой. Пищу потребляли только холодной. Боялись, чтобы на запах не пришли и не убили за это.

Первым умер Савка – самый младший, ему было примерно 2 года. Ребенка не стало, когда мама ушла на работу. Его братья и сестры хотели, чтобы мама увидела сына в последний раз.

А тогда мимо дома ежедневно проезжал воз смерти, на который собирали тела умерших. Дети не отдали братика. Они изготовили гроб. Но он был слишком маленьким – маленькие ножки ребенка не уместились.

А потом сестра мамы забрала девочку Веру, чтобы дать ей шанс выжить. Мама хотела, чтобы и Доня с ней поехала. Однако сестра отказала. Мол, она больше, поэтому будет звать маму. Вере тогда было 3 – 4 года, Доне – примерно 5.

Вскоре после этого не стало и Дони.

Тогда остались только трое – Мария, Михаил и Иван. Татьяна не знает, где была еще одна сестра – Таня. "Мама просила старших мальчиков: если куда-то пойдете, спрячьте хорошо Марию", – делится женщина. Боялась, чтобы не украли.

Женщина все отдавала детям, долго голодала. Поэтому однажды просто не смогла встать. Тогда как раз приехал воз. "Есть мертвые?"- спросили. Дети дружно: "Нет". "А где Анастасия?" – мужчина, который собирал тела мертвых, вошел в их дом, увидел совершенно слабую женщину. А тогда налил ей стакан алкоголя и сказал: "Будешь и завтра в таком состоянии, заберу". Права умереть она не имела.

Уже в США женщина выпекала хлеб каждую пятницу. И ни одна крошка не могла упасть наземь. Она сразу поднимала, целовала и делала знак креста. И так до самой смерти.

Справка. Мария Вовк из лагеря для перемещенных лиц в Германии выехала в США. В Миннесоте была известна тем, что учила разрисовывать писанки. Ее муж основал в штате капеллу бандуристов. Хотя по специальности был архитектором, однако очень любил музыку. Татьяна Рябоконь в течение 40 лет занимается мануальной терапией.

Татьяна Рябоконь рассказала историю своей мамы Марии Вовк: смотрите видео

Рожденная во время Голодомора: история Ванды Бахмет

Родилась в 1934 году в Днепре. В год голода мама Ванды носила ее под сердцем.

Ее дочь Галина рассказала, как в те времена коммунисты пришли в дом ее бабушки и дедушки забирать еду, зерно, семена, скот. Дед не хотел отдавать, за что его убили на месте.

Семья папы Галины сбежала из села в город. Сначала на Донбасс, а потом – в Запорожье. Именно благодаря этому они смогли выжить.

Женщина делится, что чувствует, как будто живет с призраками умерших предков. А также помнит наставления мамы: "Мы не можем расточать пищу, это святое".

Справка. Ванда Бахмет по образованию химик. Была заведующей лаборатории, а впоследствии работала с атомной спектроскопией. Ее дочь Галина – художница-костюмер. Известна по сериалам "Это мы" и "Американская история преступлений", за работу над которыми получила две номинации "Эмми".



Галина Бахмет рассказала о родных, которые пережили голод / Скриншот из видео

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Испытание голодом: история Любви Лепской

Алексей и Алла Христичи рассказали о жизни своей бабушки, которая тоже пережила Голодомор. Любовь Лепская родилась в 1918 году в селе на Киевщине.

Внучка Алла поделилась, что о Голодоморе впервые услышала именно от бабушки. Женщина в то роковое для украинцев время потеряла своих родителей. Ее папа однажды взял лошадь и двинулся на поиски еды, однако никогда уже не вернулся. Впоследствии умерла и мама.

Мне было 16 лет. Я была в холодном доме с телом моей матери, которое там лежало,

– рассказывала Алле бабушка.

Некому было даже похоронить женщину. В семье бабушки было 8 детей, но только 5 удалось выжить.

Алексей делится, что от бабушки научился ценить еду. "Мои друзья смеются с меня, когда хотят выбросить что-то из продуктов, а я говорю: нет, давайте съедим, это же еда, не мусор", – отмечает мужчина.

Алла же вспоминает, как бабушка после ужина проверяла тарелки пальцем, не осталось ли случайно чего-то на них. А потом куском хлеба вычищала посуду. У женщины всегда есть еда в холодильнике и кладовой. Если она заканчивается, начинается паника.

Справка. Алексей и Алла Христичи с семьями также живут в Миннесоте. Из Украины в конце 1990-х – начале 2000-х годов они приехали в Соединенные Штаты учиться и остались жить.



Алла и Алексей Христичи рассказали о своей бабушке, которая пережила Голодомор / Скриншот из видео

Сохранить оптимизм: история Галины Нацовской

Родилась в 1925 году в Полтаве. О ее жизни рассказала дочь Лида Иваськевич и внук Стефан.

На время голода Галине было 8 лет. Родным женщина мало рассказывала о Голодоморе, да и не называла его так никогда. Говорила, что просто тогда были тяжелые времена, что они часто готовили овощной суп, потому что другой еды не было.

Внук Стефан собирал историю бабушкиной жизни долгих 10 лет.

Бабушка вспоминала, как приходили солдаты и все выметали, всю еду, что спрятал дедушка. Галину они тогда сильно ударили винтовкой по голове.

А также рассказывала, что мама заставляла ее и сестру с братьями днем прятаться в погребе. Женщина боялась, потому что их сосед съел своих детей.

Несмотря на пережитое, она смогла сохранить позитивное отношение к жизни.

Если ты сегодня голоден, не переживай – подождем и будет урожай. У тебя будет что-то завтра или послезавтра,

– говорила она.

Ей было грустно, но не было горечи, она была счастлива, что выжила.

Справка. Родители госпожи Лиды в США оказались по такой же схеме, что и другие: из лагеря для перемещенных лиц в Германии. Сначала они жили в штате Небраска, а потом переехали в Миннесоту.



Лида и Стефан Иваськевич рассказали историю Галины Нацовской / Скриншот из видео

Жертвенность старших, благодарность подруге и свекле: история Павла Бреславца

Родился в 1924 году в селе Валки, в 25 километрах от Харькова. Господин Павел тоже пережил Голодомор. О своем отце рассказал Олекса Бреславец.

Когда Олекса был еще юный, бабушка с дедушкой жили рядом, и они часто говорили. Его папа между тем мало рассказывал, всего несколько историй.

Первая – его бабушка и дедушка приняли сознательное решение не есть, чтобы спасти младших. Поэтому умерли с голоду.

Вторая – по соседству жила девочка, господину Петру она нравилась. Девочка бросала ему кусочки еды. Откуда она брала еду, мужчина не рассказывал. Однако это очень на него повлияло. Именно поэтому он настаивал, чтобы первую дочь назвали Галиной. Так господин Петр почтил свою спасительницу.

Третья история – о сахарной свекле. У семьи был тайник, погреб, а в нем – сахарная свекла. Именно ею семья и питалась во время Голодомора, и потому смогла выжить.

Господин Олекса рассказывает, что всегда дома имеет свеклу. "Мы готовим борщ, и я часто вспоминаю эту историю", – делится он.

Потом уже в США семья ходила в рестораны, но мужчина, который знал, что такое голод, всегда выбирал те, где готовили маленькие порции, чтобы ничего не выбросить.

Справка. Петр Бреславец после войны оказался в США. В Миннесоте учредил Украинский кредитный союз. Его сын Олекса – инженер-механик, проживает в штате Мэриленд.



Олекса Бреславец рассказал о своем отце, который пережил голод / Скриншот из видео

Сохранить историю: Александр Полец и его дочь Зина Полец-Гутманис

Господин Александр родился в 1935 году в Жмеринке Винницкой области.

Его мама Евдокия Сокольская потеряла родных в течение 1932 – 1933 годов.

О страшном голоде в Украине Александр впервые услышал от родителей, которые общались об этом между собой или с друзьями. Они говорили очень тихо.

Я понимал: когда так говорили, то обязательно речь шла о важных темах,

– делится мужчина.

Мама рассказывала ему одну историю. Она сидела возле дома и ела вишню, а косточки выплевывала. Вдруг пришел мужчина, пособирал те косточки и съел.

Отец мужчины работал на железной дороге. Однажды пересек российскую границу. Вышел на улицу – а там хлеб продают. Он купил буханку и не мог сдержаться, пока не съел весь. На семью ему выдавали немного еды, но такого, как в России, не было.

Господин Александр много общается с людьми, которые пережили Голодомор, их детьми, внуками.

Все они имеют нечто особенное. Они говорят: в моем доме должно быть достаточно еды – только так спокойно,

– рассказал он.

Его дочь Зина рассказывала историю, услышанную от бабушки. Как-то к ее матери (ей тогда было примерно 20 лет) подошла женщина, которая несла совсем голого ребенка. Она спросила: "Можете мне что-нибудь дать? У меня нет ничего". И бабушка нашла ей кусок ткани.



Александр Полец и Зина Полец-Гутманис собирают истории о людях, которые пережили Голодомор / Скриншот из видео

Справка. Александр Полец и Зина Полец-Гутманис собирают истории украинцев Миннесоты, которым удалось пережить Голодомор. А также являются активными участниками ежегодных чествований Голодомора на местном уровне. Что известно об этих интервью? Разговоры с людьми, которые пережили Голодомор, их детьми и внуками записали в рамках проекта устной истории "Влияние Голодомора на украинцев Миннесоты". В общем удалось зафиксировать на камеру 11 таких интервью. Реализация проекта стала возможна благодаря поддержке Исторического общества Миннесоты и местного Украинско-американского центра.

Роль США в сохранении памяти о Голодоморе

В 1933 году в западных изданиях начали появляться репортажи о голоде в Украине. Но они не получили огласки. Между тем авторитетное американское издание The New York Times на своих страницах опубликовало серию репортажей Уолтера Дюранти, в которой автор активно отрицал Голодомор на украинской земле.

В то время в Советском Союзе была тишина. Тоталитарный зверь требовал доносов, выискивал врагов, не терпел правды. Поэтому о голоде помнили молча.

После Второй мировой войны границы на Западе ослабли. В 1950 годах украинцы начали убегать, ища лучшей жизни. Прибежище находили в США, Канаде, Англии, Франции. Здесь освобожденнные от оков страха и лжи, люди начали сначала шептать, а потом уверенным голосом рассказывать о пережитом.

Руки фиксировали на бумаге пережитое. Кто-то публиковал воспоминания за собственные средства, другие из своих историй формировали сборники (известная "Белая книга"). Это были бесценные лучи света во тьме глобального незнания того, через что пришлось пройти Украине. Но они, к сожалению, не достигали высот общемирового уровня.

В начале 1980 года два ученых – Роберт Конквест и Джеймс Мейс – записали интервью с американскими украинцами, которые пережили Голодомор. Страшные рассказы не оставили сомнений – советская власть совершила геноцид в отношении украинского народа и скрыла его. Мейс привез эти записи в конгрессовый комитет США. Правда вышла в мир.

В 1983-м году Святослав Новицкий и Юрий Луговой (Канада) сняли документальный фильм "Жатва отчаяния". Пленка запечатлела редкие кадры и интервью. А лента получила множество наград.

Тогда по всей Северной Америке, где были украинские общины, начали активно говорить о Голодоморе.

На 50-ю годовщину Миннесотская община также организовала большое чествование на местном уровне. С докладом выступил сам Джеймс Мейс. Все словно проснулись. Следующие 30 лет был перерыв.

Масштабно отметили в Миннесоте уже 80-ю годовщину Голодомора. Через 5 лет (в 2018 году) активисты создали Стену памяти, где написали имена тех, кто пережил Голодомор, а также тех, кому не удалось выжить.



Стену памяти установили во время чествования 85 годовщины Голодомора / Фото Натальи Пристанской, 24 канал



На ней имена жертв и тех, кто пережил Голодомор / Фото Натальи Пристанской, 24 канал

Дети зачитывают имена детей, ставших жертвами Голодомора: смотрите видео

Обратите внимание! Самым мощным центром исследований и записей интервью с теми, кто пережил Голодомор, и их детьми, является Канада. За последние 30 лет Украинско-канадский исследовательско-документальный центр накопил более 1 000 интервью и записей. Кроме того, организация владеет большим архивом документов, фотографий.

Больше фактов, а также жизненных историй людей, которые пережили Голодомор, читайте по ссылке.