Неизвестные активисты якобы пожаловались в Украинский институт национальной памяти на колбасу. Дело в том, что в Харькове одно из предприятий производит колбасу под названием "Советская" - так что, мол, ее надо декоммунизировать и переименовать.

Использование слова "советская" в названии колбасы Украинскому институту национальной памяти (УИНП) якобы тоже не понравилось. Об этом рассказали в телеграм-канале "Декоммунизация.Украина".

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Там опубликовали фотографию ответа на запрос активистов заместителя главы УИНП (сразу заметим, что сейчас 24 канал не имеет официального подтверждения подлинности документа).

В ответе сказано, что жалобу от 16 сентября 2020 о несоответствии действующему законодательству наименования продукции "Советская" производства ООО "Харьковский мясокомбинат" в УНИП рассмотрели.

В пределах компетенции Институт направит рекомендации указанному предприятию о необходимости приведения упомянутой маркировки в соответствие с требованиями действующего законодательства,

– говорится в письме.

Но с ремаркой: УИНП не имеет полномочий влиять на органы местного самоуправления, юридические лица, организации и тому подобное. Поэтому речь идет именно и исключительно о рекомендациях.



Документ о колбасе, опубликованный в телеграм-канале "Декоммунизация.Украина"

Обратим внимание, что колбасу под названием "Советская" изготавливают многие украинские профильные предприятия Хотя, в принципе, их к этому ничего не обязывает.