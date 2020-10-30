Почти тотальный запрет на аборты в Польше вызвал вспышку протестов и даже физических угроз. Мы перевели статью о том, как ситуация похожа на известный сериал и может ли он стать реальностью.

Конституционный Суд Республики Польша почти полностью запретил аборты, даже в случае дефектов плода, несовместимых с его жизнью. И даже если есть риск, что ребенок родится мертвым. В стране вспыхнули кофликты, протесты и акции неповиновения. Запланирован "Марш на Варшаву". 24 канал рассказывает, чем ситуация напоминает популярный сериал и книгу "История служанки".

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Известный "Черный марш" 2015 года после первой попытки запретить аборты / Фото Kafkadesk

До этого решения КС, указывается в блоге orynski.eu, делать остановку беременности можно было в таких случаях:

если это стало результатом изнасилования;

если здоровье роженицы под угрозой;

плод имеет тяжелую болезнь еще в утробе и скорее всего не выживет за ее пределами;

если плод является деформированным.

И в этих основаниях делались 98% абортов в Польше. Но получить на это разрешение было очень сложно, потому что многие врачи и больницы отказывались это делать из-за сильного влияния католической церкви и власти. Теперь же эта процедура стала фактически невозможной.

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Это черный день для прав женщин в Польше и польской демократии, считает автор блога. Но также прекрасная возможность для других стран научиться на ошибках соседей. Потому что если режим "Истории служанки" будет силой активирован в реальной жизни – как это сейчас происходит в Польше – он будет внедрен из-за человеческого равнодушия.

Когда "Право и Справедливость" (более известные как ПиС – 24) взяли власть в 2015 году, они сразу начали уничтожать элементы демократии, многие люди были обеспокоены. Но другие считали алармизм только преувеличением. Время показало, что иметь работающую демократию – важно. Закон об абортах не меняли с 1993 года, времени "абортного компромисса", который объявлял прерывание беременности нелегальным, при трех исключениях (всего их стало пять, они приведены выше – 24).

Этот документ постоянно присутствовал во время политических дебатов. Правые силы поднимали его на штандарт снова и снова, хотя и понимали, что большинство поляков были за аборты. По крайней мере, до первого правительства ПиС и Качиньского. В этот момент истории взгляд изменился, поляки начали, хоть и постепенно, но поддерживать абортный запрет, чем их легализацию.

Но в целом ситуация оставалась стабильной – большинству граждан закон нравился (54% одобрения в 2016 году). С другой стороны, 29% поляков хотели сделать аборты законной практикой. Дальше дело не двигалось, потому что правым мешал демократический процесс, либералы просто обходили тему. Почему? Не хотели приводить к очередной непродуктивной драке. Аборты использовались как способ отвлечь внимание публики от реальных проблем в стране.

Правые и католицизм Качиньский до сих пор у власти и имеет мощного союзника – католическую церковь. К тому же, он получает голоса избирателей еще более правой партии Конфедерации. Это была уже не первая попытка протащить подобный закон, но ранее мощные женские марши останавливали их. Правительство не могло – тогда – рисковать мощными протестами.

Власти были вынуждены ждать благоприятного момента и вот он наступил, потому что Польша борется со второй волной коронавируса, каждый день появляются новые ограничения, число больных растет. Союзники ПиС стали нетерпеливыми. Обычно, законопроект проходит через комиссию парламента, слушания и голосования.



Неконституционный Суд – плакат на одной из акций в Польше / Фото Polish News

А дальше – Сенат, который должен внести правки и принять. Далее он идет к президенту, который либо подписывает или накладывает вето (чтобы обойти его, надо 3/5 Сената). Есть и другой путь – обратиться в Конституционный суд и спросить не противоречит ли проект Конституции.

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Система Качиньского не работает, потому что ему не хватает одного голоса в Сенате после последних выборов. Но он контролирует Конституционный Суд с новоизбранными судьями. Их привел к присяге ночью президент Дуда.

Теперь люди вышли на улицы, несмотря на угрозу коронавируса, придя в Конституционный Суд, потом в штаб-квартиру ПиС и дому Качинського. Там их уже ждали сотни полицейских и начались аресты.

По последним данным, 100 тысяч гражданок Польши ежегодно выезжает за границу, чтобы сделать аборт за пределами родного государства. Аборты будут разрешены только в 2% случаев.

Костюм из "Истории служанки" стал символом протеста



Протест в костюмах "служанок" в Вашингтоне / Фото Insider

Этот сериал сделал очень известной книгу Маргарет Этвуд, которую та написала еще в 1985 году. Затем вышло продолжение – "Заветы". Костюм служанки, который Этвуд описала очень подробно, стал международным символом. Красное платье и плащ и белый чепчик должны были символизировать скромность.

Но в мире Галаада, где живет главная героиня Оффред – это знак покорности. Сама Этвуд пишет, что на эту одежду ее вдохновила "западная иконография", то есть традиция церкви. И так было на протяжении веков, женщину выделяли в первую очередь по внешнему виду.

Впрочем, сами создатели сериала вкладывают в этот образ более широкий контекст. Хэштег #resistsister, которым сериал рекламировался на Hulu, призвал к неповиновению, свободе воли и борьбе с угнетением. Это "одежда силы", если вынуть ее из контекста, и именно так она появилось на протестах против ущемления прав женщин на Западе.

В США женщины в нем были на Капитолийском холме, в Сенате Техаса, на улицах Великобритании во время визитов Трампа в 2018 и 2019 годах. Его использовали на акциях в Польше, Аргентине и Хорватии.

Главный лозунг – отказ от объективации женского тела и возможность самой решать, что с ним делать. В тоталитарном мире Этвуд, тело женщины, которое может выносить и родить ребенка – "священное лоно".

Всегда помните, какое сокровище вы несете в таком хрупком сосуде, – писал в XII веке теолог Элред с Риволкса.

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Продолжая церковную тематику, "служанки" Этвуд имели нечто общее с отшельниками, которые жили в своих комнатах (иногда были там замурованы) и постоянно молились и каялись. Часто их прямо там и хоронили. "Служанки" должны жить в постоянном страхе как и те, кто закрылся от мира.

Впрочем, сейчас разница между вымышленным миром Этвуд и реальным очень активно исчезает. И за этим процессом наблюдают женщины в красной одежде, часто даже заходя в нем в соборы, срывая церковные мессы и споря со священниками. Сейчас ясно, что история еще получит свое продолжение в той или иной форме, что ставит под угрозу выживание правительства на фоне пандемии.