В Портлендском аэропорту штата Орегона в 1971 году ничем неприметный мужчина подошел к стойке авиакомпании Northwest Airlines. Под именем Дэна Купера, рассчитываясь наличными, он купил билет на рейс номер 305, который направлялся в Сиэтл, штат Вашингтон. Такой полет обычно занимал не более 30 минут.

Мужчина в стареньком деловом костюме занял свое место на борту Boeing 727, заказал бурбон и содовую. Казалось бы, ничего примечательного в нем не было. Однако через 10 минут после того, как самолет оторвался от земли, Купер передал бортпроводнице клочок бумаги. Подробнее – в программе "Одна история" на 24 канале.

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Та решила, что это номер телефона одинокого предпринимателя, а потому убрала бумажку, не читая. Однако пассажир снова привлек ее внимание словами, которые она не забудет никогда:

Мисс, вам лучше взглянуть на записку. У меня бомба,

– сказал террорист

Требования террориста

Купер вежливо попросил девушку присесть рядом, а потом открыл свой портфель. В нем она увидела нечто похожее на самодельную взрывчатку. Убедившись, что бизнесмен не врет, девушка была вынуждена передать требования террориста в кабину экипажа. Список был короткий:

4 парашюта: они должны быть не военными, а гражданскими, без автоматического раскрытия;

200 тысяч долларов – 20-долларовыми не мечеными купюрами.

Казалось бы, 200 тысяч – это не та сумма, которую потребует террорист, похищая пассажирский самолет. Однако на то время она была огромной. Для сравнения, автомобиль продавали в среднем за 3,5 тысячи долларов, а галлон бензина стоил не больше 36 центов. С учетом инфляции, сегодня, эта якобы незначительная сумма составила бы более 1 миллиона 180 тысяч долларов. Связавшись с землей, капитан получил приказ выполнять все требования злоумышленника.

Получить желаемое

Купер потребовал получить все желаемое в ближайшем аэропорту, в Сиэтле. Для этого Boeing пришлось несколько часов кружить над местом посадки, объясняя пассажирам, что они не могут приземлиться из-за технических обстоятельств. Злоумышленник не хотел паники на борту, поэтому попросил экипаж вести себя естественно, как будто ничего не произошло.



Самолет компании Northwest Airlines / Скриншот с видео

Бортпроводницы описывали мужчину как спокойного, вежливого и начитанного. По их словам, он легко узнавал местность, над которой пролетал самолет. Однако вообще ничем не привлекал к себе внимания.

Приземлившись в запланированной, отдаленной части аэропорта, Купер попросил закрыть все шторки, понимая, что вокруг множество снайперов. Один из сотрудников авиакомпании принес к самолету деньги и парашюты. Проверив, что все в норме, террорист позволил сойти на землю всем пассажирам и 2 бортпроводникам. Остальным террорист не дал расслабиться: после дозаправки он напомнил им о бомбе.

Новые требования террориста

Оставшись с командиром, вторым пилотом, бортинженером и стюардессой, Купер предоставил новые координаты: следующим местом приземления самолета должно было стать Мехико. Однако у злоумышленника снова было несколько условий.

Он требовал лететь как можно медленнее и ниже – максимум на высоте 3 тысяч метров. В то время как полеты на такие длинные расстояния происходят на 10 тысячах.

Он приказал не убирать шасси, опустить закрылки на 15 градусов и чтобы кабина не находилась под давлением.

Задний трап самолета (а у Boeing 727, он – под хвостом) должен быть опущен.

От последнего требования террориста удалось отговорить: слишком опасным был бы взлет. Поскольку при выполнении остальных требований топлива до Мехико не хватило бы, Купер согласился сделать еще одну дозаправку в городе Рино, штат Невада.



Рино, штат Невада / Скриншот с видео

Примерно в 20:00 самолет покинул аэропорт. Его сопровождали 2 военных истребителя, летевшие над и под Boeing: так их было невозможно заметить из салона. Набрав нужную высоту, Купер приказал единственой стюардессе, что с ним осталась – замкнуться в кабине с пилотами. Оставшись наедине, похититель самостоятельно опустил задний трап.

Из-за этого самолет начало качать, команде пришлось его стабилизировать подняв трап с середины кабины. В конце концов, прибыв в Рино, экипаж обнаружил, что Купера в салоне нет. После этого самолет обыскали полицейские, конечно же, ни похитителя, ни денег они не нашли.



Задний трап самолета / Скриншот с видео

Примитивная система безопасности 1970-х

В современном мире подобная ситуация кажется абсурдом: как человек без документов может купить билет на самолет, да еще и пронести в портфеле бомбу? Однако в начале 1970-х годов аэропорты не очень отличались от автобусных станций.

►Не было ни многоуровневой системы безопасности, с камерами, охраной и собаками, которые ищут взрывчатые вещества.

►Не было даже рамок металлодетекторов на входе. Примитивная система безопасности была, однако она только начинала формироваться, пока не достигла сегодняшнего вида. Зайти на территорию аэропорта и сесть в самолет мог кто угодно.

Другая версия фальшивого имени злоумышленника

Благодаря этому Дэну Куперу и удалось осуществить свой план. Кстати, из-за ошибки СМИ, есть еще одна версия имени злоумышленника – Ди Би Купер. Оно, как и первое, конечно же оказалось фальшивым. В те времена были популярны комиксы о канадском летчике, которыми, скорее всего, и вдохновлялся преступник. Ведь главного героя комиксов звали Дэн Купер.



Комиксы о канадском летчике / Скриншот с видео

Как бы не звали похитителя, после побега, на него началась настоящая охота.

Полиция прочесывала целые районы, как с воздуха, так и с земли.

Агенты ФБР имитировали полет самолета, подробно повторив его маршрут. Они сбросили 90 килограммовый груз надеясь определить приблизительное место приземления Купера.

Им было избрано озеро Мервин в штате Вашингтон, хотя никаких следов приземления преступника там не было обнаружено.

Впоследствии в разные газеты начали приходить письма, как тогда казалось от Купера. В них неизвестный писал, что Дэн Купер – вымышленное имя, что он жив и смог победить систему и "глупое правительство".

Я должен был как-то применить то, чему меня научил дядя Сэм, и вот он я – очень богатый человек,

– говорилось в одном из таких посланий.

Однако выяснить ничего не удалось. Отмечали и еще один момент: в фотоработах был темноволосый и темноглазый человек, однако некоторые очевидцы говорили о неестественных волосах – то есть парике и даже макияже. Сначала спецслужбы считали, что у Купера был опыт прыжков с парашютом или он даже был десантником. На этом строился и список подозреваемых.



Фоторобот Дэна Купера / Скриншот с видео

"Через несколько лет мы пришли к выводу, что это не так. Ни один опытный парашютист не прыгнул бы в темную ночь, в дождь и ветер, бьющий в лицо со скоростью 320 километров в час, в мокасинах и пальто. Это было слишком рискованно", – рассказывал агент Ларри Карр, который отвечал за это дело с 2006 по 2016 год.

Версии ФБР

В течение первых 5 лет работы агенты допросили сотни людей, изучили более 800 потенциальных похитителей и выбрали из них несколько десятков особенно подозрительных. Однако обвинения так никому и не предъявили. В последующее 10-летие количество подозреваемых составило более тысячи человек.

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Наконец в ФБР начали склоняться к версии, что похититель не выжил во время прыжка, а разбился или утонул. Ведь парашютом практически невозможно управлять, а одежда была вовсе не подходящая для грубой посадки, особенно – в лесистой местности. Эта теория получила косвенное подтверждение через 9 лет.

В 1980 году ребенок нашел на берегу реки Колумбия пакет с полусгнившими 20-долларовыми купюрами (всего 5,5 тысячи). По серийным номерам банкнот следствие подтвердило, что это была часть суммы, которую требовал Купер. Однако остальные деньги не нашли до сих пор.