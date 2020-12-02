От таблеток для борьбы с глистами – к первенству на рынке лекарственных средств. Компания Pfizer – одна из крупнейших в мире фармацевтических корпораций.

История Pfizer началась еще 170 лет назад. Почему Pfizer отказалась предоставлять свои препараты для смертельных инъекций и как таблетки для сердца стали незаменимыми при борьбе с импотенцией – читайте в программе "Корпорации" на 24 канале.

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Как компания создалась

Двое немецких химиков – Чарльз Пфайзер и Чарльз Эрхарт – в 1849 годупереехали в Соединенные Штаты Америки в поисках лучшей жизни. За одолженные 2,5 тысячи долларов они основали Charles Pfizer & Company.

Первый продукт сантонин – действенное средство против глистов, которые в то время беспокоили многих жителей США. Лекарство усовершенствовали, придав форму и вкус леденцов. Так начали завоевывать сердца и кошельки американцев. Правда, медленными темпами. Быстрый рост начался 30 лет спустя – с началом продаж лимонной кислоты. Запросы формировали производители газированных напитков типа Coca-Cola или Pepsi.

Первый эксперт по технологиям ферментации

Еще через 30 лет о Pfizer заговорили, как о первом эксперте по технологиям ферментации – одной из частей процесса брожения. К 1910 году продажи компании достигли 3 миллионов долларов – эквивалентно современным 80 миллионам. Настоящее же признание получили еще 30 лет спустя.

В период Второй мировой войны в качестве ответа на запрос американского правительства, Pfizer начала массово производить пенициллин. Антимикробный антибиотик спасал жизнь военным, которые часто умирали не столько от сложности ран, как от заражения крови.

Выход на международный рынок

Послевоенный план – выход на международный рынок – успешно реализовали в начале 50-х годов. Pfizer появился в частности:

на Кубе;

в Бразилии;

Мексике;

Канаде;

Бельгии;

Турции;

Великобритании.



Pfizer – первый эксперт по технологиям ферментации / Фото Forbes

В течение следующих нескольких лет удалось купить несколько фармацевтических компаний:

► американскую JB Roerig & Company, которая специализировалась на пищевых добавках;

► японский Taito;

► немецкий Mack Illertissen.

Одно из самых удачных приобретений – покупка в 2000 году за более чем 90 миллионов долларов компании Warner-Lambert.

Покупка производителя ботокса

Фармацевтический мир 15 лет спустя всколыхнула сделка даже большего масштаба: Pfizer заявила о покупке производителя ботокса Allergan. Оценивалось соглашение в примерно 150 миллиардов долларов и должно было сделать Pfizer крупнейшим мировым фармпроизводителем. Но состояться этому было не суждено. Все – из-за новых правил американского Минфина, которые ограничат инверсивные сделки.

Суть таких соглашений заключается в том, что американские компании покупают иностранные фирмы, а тогда новая объединенная компания перерегистрируется за пределами США и переходит с американского режима налогообложения на другой. Это позволяет компании избежать очень высокого американского корпоративного налогообложения – корпоративный налог в США составляет 35%.

От налогов Pfizer таки не сбежала, еще и обеднела на 150 миллионов долларов – именно столько пришлось заплатить за отказ от подписания соглашения.

Одна из крупнейших фармацевтических компаний

Сейчас Pfizer – одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний и входит в сотню крупнейших корпораций в США. Капитализация – более 200 миллиардов долларов. На счету компании – почти 90 тысяч работников, продажи в более чем 125 странах и больше 350 фармацевтических препаратов.

Мировой рейтинг продаж Pfizer возглавляют:

вакцина Prevnar;

препарат для борьбы с раком Ibrance;

средство против тромбоза Eliquis;

лекарство при эпилепсии или тревожном расстройстве Lyrica;

препарат для лечения ревматоидного артрита Xeljanz.

В 2019 году выручка компании составила свыше 50 миллиардов долларов. Из них почти 500 миллионов заработали с продаж Виагры – одного из самых известных препаратов Pfizer.



Pfizer входит в сотню крупнейший корпораций США / Фото Courtesy

Синие таблетки на экранах

В 90-х годах речи от политиков об импотенции были совершенно нетипичными. Впоследствии знаменитые синие таблетки не раз появлялись на телеэкранах. А началось все в 1992 году с разработки лекарств от боли в сердце. Созданный для этого цитрат силденафила оказался не слишком эффективным. Но после окончания тестирования мужчины, которые участвовали в исследовании, не возвращали остатки таблеток. Все, как оказалось впоследствии, – из-за интересного побочного эффекта.

Когда этой информацией поделились с экспертами, а именно с урологами, они были поражены. Помню, собрание урологической ассоциации. Комната была переполнена, потому что никто раньше не видел ничего подобного,

– отметил врач Крис Вейман.

Интересные побочные эффекты

Необычное свойство силденафила открыло перед Pfizer новые возможности и, не долго думая, в компании взялись за разработку препарата для борьбы с нарушениями эрекции.

4 года клинических исследований, примерно 500 миллионов долларов и 27 марта 1998 года виагру официально разрешили использовать как лекарственное средство. Название: сочетание слов Vigor – с английского "сила" и слова "Ниагара". Зашифрованный в имени крупнейший в Америке водопад предрек бешеные продажи препарата.

Только за первые недели существования виагры выписали более 40 тысяч рецептов. Через несколько месяцев прибыли Pfizer выросли на 400 миллионов долларов, а уже впоследствии ежегодная выручка от продаж препарата составляла почти 2 миллиарда американской валюты. Откуда такая популярность? Да хотя бы потому, что виагра превосходила всех тогдашних конкурентов. К примеру, пениальные инъекции, которые, хотя и решали проблему, были очень болезненными и нередко приводили к возникновению гематом.

А кроме этого, начнет ранее непопулярные диалоги о сексуальном здоровье между мужчинами и врачами. Но отсутствием падений продаж виагры в Pfizer хвастались недолго. В 2012 году везде, кроме США и Канады, истек срок патента компании на препарат. Другие же производители получили возможность изготавливать аналоги с тем же активным веществом. Отсюда – безумное количество подделок.

Аналоги виагры покупают сотни магазинов

В 2016 году с подпольной фабрики в Польше изъяли:

более 100 тысяч таблеток фейковой виагры;

более 400 тысяч ампул со стероидами общей стоимостью почти 4 миллиона евро.

Что касается легального распространения, то выбить свободную продажу виагры в аптеках Pfizer пыталась примерно 10 лет. Первой такой страной 2 года назад стала Великобритания. Но в нынешних реалиях отсутствие рецепта становится все меньшей проблемой: аналоги виагры продают сотни онлайн-магазинов. А покупают ее не только те, кому она действительно нужна.

Риски от постоянного употребления виагры

Ежегодные продажи виагры сейчас составляют примерно 5 миллиардов долларов. Возможность купить таблетки без рецепта привела к смещению целевой аудитории. Подход, несмотря на популярность, не всегда безопасен. Последствия – по меньшей мере, привыкание.

Если ты собираешься каждый раз принимать таблетки, впоследствии будешь зависеть от них до конца своей жизни, даже несмотря на то, что на самом деле они тебе не нужны. То, что ты описываешь, на самом деле является страхом неудачи, и провоцируется тем, что каждый раз с каждым партнером ты ожидаешь худшего результата,

– подтвердил доктор Амир Рахим.

Риски – не только в психологической зависимости. Рахим также отметил, что может произойти приапизм, то есть эрекция, которая длится дольше 6 часов. Проблема такой длительности заключается в отсутствии активного кровообращения. В ткани не поступает достаточное количество кислорода. Как следствие – мышцы пениса начинают отмирать, и впоследствии может развиться его постоянная слабость.

Токсичная мускулинность

Термин "токсичная маскулинность" используют для обозначения стереотипно мужских ролевых ролей, которые ограничивают виды эмоций, разрешенных парням и мужчинам. Понятие появилось еще в 1980-х годах и означает не то, что все мужчины – гомофобы и насильники. Основная тема: некоторые стереотипные признаки мужественности на самом деле приносят больше вреда, чем пользы. Как это работает на практике?



В 1980-х годах появилось понятие "токсичная мускулинность" / Скриншот из видео

Типичный пример токсичной маскулинности – образ строгого главного альфа-самца. И касается это не только отношений с противоположным полом. Статистика показывает: мужчины значительно реже обращаются за медицинской помощью и чаще, чем женщины, выбирают рискованные формы поведения.

Чаще страдают синдромом дефицита внимания, а будучи подростками, чаще получают наказание в школах. В организации Mental Health Foundation посчитали:

мужчины в три раза чаще, чем женщины, умирают в результате самоубийства;

втрое чаще становятся зависимыми от алкоголя;

в три раза чаще сообщают о частом употреблении наркотиков;

в 1,5 раза чаще становятся жертвами насильственных преступлений;

в 4 раза реже, чем женщины, обращаются к психотерапевтам.

Статистика в Украине тоже неутешительная: из более чем 6 тысяч самоубийств в 2018 году 5 тысяч – это суициды именно мужчин.

Борьба со стереотипами

Тренд на искоренение токсичной маскулинности называют ответом на кампанию #MeToo. Внести лепту захотели немало именитых брендов. Правда, не у всех получилось. Продать борьбу со стереотипами пытались, в частности, Gillette. Даже сменили слоган на "Лучшие, кем могут быть мужчины". Рекламу сразу захейтили – мол, видео – ничто иное, как феминистическая пропаганда, а мужчина должен оставаться мужчиной.

Но вот исследования, в частности в Британии, показывают обратное: больше половины (61%) тамошних мужчин испытывают давление из-за гендерных стереотипов. А среди 2 тысяч опрошенных – всего 1% ассоциируют мужество с честностью и добротой.

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"Токсичность мужественности не означает, что все мужчины токсичны. Действительно токсичны только те, кто очень хочет, чтобы все вокруг восхищались их мужеством, и те, кто бесконечно в это мужество инвестирует", – заверила социолог Марина Юсупова.