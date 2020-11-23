Уже 3 мая в широкий украинский прокат выходит лента "ЮКИ", которая расскажет истории выдающихся легенд украинского происхождения, формировавших самую популярную хоккейную лигу мира – НХЛ. Благодаря рассказам героев, редким находкам и бесценным свидетельствам, "ЮКИ" взвешенно и объективно зафиксирует, что украинцы – уникальная нация, которой есть чем гордиться.

А мы продолжаем делиться историями побед выдающихся украинских спортсменов в рамках проекта "Воля к победе". Героями первых материалов стали ах мы легендарный украинский теннисист Сергей Стаховский и прославленая легкоатлетка Ольга Ляхова.

Знай наших! "Воля к победе": история знаменитой украинской легкоатлетки Ольги Ляховой

В новом материале читайте интервью Александра Зинченко – украинского футболиста, полузащитника и левого защитника английского "Манчестер Сити" и национальной сборной Украины.

Смотрите полностью видео интервью с Александром Зинченко:

Расскажите наиболее памятную историю собственной победы в спорте? Почему именно эту историю вы помните больше других и в чем ее особенность?

Наиболее памятным эпизодом в моей жизни я считаю тот момент, когда мы в составе сборной Украины U-17 вышли на чемпионат Европы. Тогда мы сыграли вничью с Болгарией и обыграли Эстонию. Оставался матч против сборной Германии. За которую играли звезды, которые теперь выступают в Лиге Чемпионов. Бундестим устраивала ничья. Нас – только победа. На 25-й минуте произошла следующая ситуация: так получилось, что Тимо Вернер, который сейчас защищает честь национальной немецкой сборной и выступает за "Челси", играл против нас. Он вышел один на один с нашим вратарем, а в это время Павел Макогон – наш центральный защитник – догнал его подкатом и сбил с ног. Тимо врезался в нашего голкипера, травмировал его и тот покинул поле на носилках. Судья дал красную карточку Макогону и мы остались в меньшинстве. Хорошо, что удалось избежать пенальти, и мы заработали лишь штрафной удар.

Начало матча, счет 0: 0, Германию устраивает ничья, а нам нужна победа. Это была настоящая война, такой статистики я в жизни не видел. И тут на замену выходит Андрей Борячук и забивает гол.

Я до сих пор помню слова нашего тогдашнего тренера Андрея Головко, который сказал, что всю ценность и важность победы мы осознаем только с годами. Так и есть, анализируя эти события сегодня, я совсем иначе воспринимаю победу и вспоминаю ее больше всего.



На футбольном поле Александр Зинченко всегда стремится к победе

На кого из украинских спортсменов вы всегда равнялись? Расскажите, что именно вас вдохновляло в этом человеке?

Конечно, как и для большинства ребят моего поколения, моим кумиром был Андрей Шевченко. Я не смотрел его матчи за "Динамо", поскольку был еще маленьким, но очень внимательно наблюдал за ним в итальянском "Милане". Он всегда будет ассоциироваться у меня с победой, голами и результатом, ведь настолько яркие личности и спортсмены навсегда остаются в памяти.

В Украине лента "ЮКИ" ассоциируется с выражением "Воля к победе". А что для вас означают эти слова?

Воля к победе – это как внутренний стержень, дополнительная мотивация. Когда осознаешь, что должен сделать все, отдаться делу на все сто, чтобы прийти к победе.

Какими качествами украинцы отличаются от других спортсменов в мире?

В первую очередь, мы отличаемся от других спортсменов внутренним стержнем и характером. У нас есть то, чего нет у других, – чрезвычайная воля побеждать. Конечно, я не говорю абсолютно за всех, но по собственному опыту знаю, что, где бы мы ни были, никакие сопутствующие факторы не помешают нам получить желаемое. Да, конечно, у нас не настолько фундаментально мощная школа, как, например, в Англии. Я наблюдаю за тренировками 10-летних мальчиков в "Манчестер Сити", и могу сказать, что они уже делают то, что я умел только в 14. Поэтому наша сила именно в характере и стержне. Европейцы привыкли быть в комфорте, а нам приходилось расти в условиях выживания. И это главное отличие между нами.

Скажите, почему, по вашему мнению, стоит смотреть фильм "ЮКИ"?

Посмотрев трейлер "ЮКИ", я понял, что каждый спортсмен, фанат, болельщик и любитель спорта обязан увидеть ленту на больших экранах. Поскольку там демонстрируется особая воля к победе: герои достигали целей вопреки трудностям и никогда не забывали о своем происхождении. Поэтому обязательно придите и посмотрите фильм в кино!

"ЮКИ" – смотрите украинский трейлер фильма

"ЮКИ" с 3 декабря в кинотеатрах!