Руководство Советского Союза устроило искусственный голодомор в 1932 – 1933 годах с целью уничтожения украинцев. Поэтому в последнюю субботу ноября (в этом году – 28 ноября) в Украине и еще в некоторых странах мира чтят память жертв репрессий.

День памяти жертвам Голодомора отмечают ежегодно, в 4-ю субботу ноября, пишет 24 канал.

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День памяти в Украине и других странах

В 2006 году Законом Украины "О Голодоморе 1932 – 1933 годов в Украине" Голодомор признан геноцидом украинского народа.

30 декабря 1922 года был образован Союз Советских Социалистических Республик, в который вошла и Украинская Социалистическая Советская Республика. Союзный договор предусматривал полное равноправие республик, однако Украиной фактически руководил Кремль.

С утверждением коммунистического режима произошли изменения в жизни Украины, которые коснулись традиционного села. Советская власть "насаждала" украинскому народу новые обычаи, заставляла отказаться от своего прошлого, не давала той самостоятельности, которую обещала с самого начала.

Почему случился Голодомор: причины и последствия

В 1928 году руководство СССР объявило курс на коллективизацию: объединение частных крестьянских хозяйств в коллективные хозяйства государственной собственности – в колхозы.

На партийном собрании летом 1930 года руководитель Компартии Украины Косиор заявил:

Крестьянин принимает новую тактику. Он отказывается собирать урожай. Он хочет сгноить зерно, чтобы задушить советское правительство костлявой рукой голода. Но враг просчитался. Мы покажем ему, что такое голод. Ваша задача покончить с кулацким саботажем урожая.

Якобы из-за того, что крестьяне не работают, он приказал собрать весь урожай до последнего зерна и сразу отправить на заготовительный пункт.

Политика советского режима вызвала протесты украинского народа. Историки зафиксировали около 4-х тысяч массовых выступлений крестьян в начале 1930 годов против коллективизации, политики налогообложения, грабежа, террора и насилия органами власти.

Сталин, который считал крестьянство основой национального движения, ударил по украинскому крестьянству, как по носителю украинской традиции, культуры и языка. В 1932 году для Украины был установлен нереальный к выполнению план хлебозаготовок в 356 миллионов пудов хлеба.

Постановлением ЦИК и СНК СССР "Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и коопераций и укреплении общественной (социалистической) собственности" все колхозное имущество приравнивалось к государственному и за его хищение было установлено жестокое наказание.

Кремлем были созданы условия жизни, рассчитанные на уничтожение части украинской нации путем полного изъятия всех продуктов питания. Постановление ЦК ВКП (б) и Совнаркома СССР за 22 января 1933-го года за подписями Сталина и Молотова заблокировало украинцев в пределах голодающей территории, запретив выезд из УССР и Кубани за хлебом.

Последствия

Весной 1933 года смертность в Украине приобрела катастрофические масштабы. Пик Голодомора приходится на июнь месяц. Тогда ежесуточно мученической смертью умирали 28 тысяч человек, ежечасно – 1 168 человек, ежеминутно – 20 человек.

Вопрос количества человеческих потерь Украины от Голодомора до сих пор остается открытым. Большинство ученых отстаивают число убитых больше 7 миллионов человек в Украинской Социалистической Советской Республике и 3 миллиона украинцев в других регионах СССР: на Кубани, в Центрально-Черноземной области, Поволжье и Казахстане.

Голодомор охватил административные районы с населением более 40 миллионов человек. Это явление не стихийное, а рукотворное. И след от него накладывается на след от других трагедий, которые происходили в Украине в ХХ веке.

Советская власть сделала все возможное, чтобы скрыть последствия своего преступления. Она запрещала фиксировать реальное количество смертей.

Но впоследствии были найдены тайные списки некоторых сельсоветов с перечнем умерших в 1932 – 1933 годах. Количество погибших вдвое превышают официальные данные.

Акция "Зажги свечу"

"Зажги свечу" – общенационально-международная акция, которая проходит ежегодно в День памяти жертв голодоморов, то есть в 4-ю субботу ноября. Зажженной свечой на окне в этот день чтят память жертв, погибших в результате голодоморов.

Учрежден согласно указу Президента Украины Леонида Кучмы № 1310/98 за 26 ноября 1998-го года как "День памяти жертв голодоморов". Указом Кучмы № 797/2004 за 15 июля 2004 года устанавливалось название "День памяти жертв голодоморов и политических репрессий". Указом президента Виктора Ющенко №431/2007 за 15 мая 2007 называется "День памяти жертв голодоморов".

Все украинцы смогут присоединиться к акции: в 16:00 почтить минутой молчания и установить зажженную свечу на подоконник.

Страны, которые признали Голодомор в Украине геноцидом:

Австралия (2003/2008)

Ватикан (2001, 2003)

Грузия (2005)

Эквадор (2007)

Эстония (1993)

Канада (2003/2008)

Колумбия (2007)

Латвия (2008)

Литва (2005)

Мексика (2008)

Парагвай (2007)

Перу (2007)

Польша (2006)

Португалия (2017)

Венгрия (2003)

США (частично в 2018-м году)



Страны, признавшие Голодомор в Украине геноцидом / Инфографика 24 канала

Сенат США 4-го октября 2018 года единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, в которой Голодомор 1932 – 1933 годов признается геноцидом украинского народа.

Еще ряд стран осудили Голодомор, как акт истребления человечества. Это – Андорра, Аргентина, Бразилия, Испания, Италия, Словакия, Чехия, Чили.