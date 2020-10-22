Из-за эпидемии коронавируса в 2020 году в Италии не состоятся одни из самых популярных рождественских мероприятий – масштабные рождественские ярмарки в альпийском регионе Трентино-Альто-Адидже. Дело в том, что местные власти отменили их из-за карантинных ограничений.

Отмена знаменитых рождественских ярмарок в итальянском Трентино: что известно

Об этом сообщает The Local. По данным ресурса, недавно власти Трентино заявили, что традиционные масштабные рождественские ярмарки в 2020 году не состоятся в обычном режиме.

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Ссылаются чиновники на недавний указ правительства Италии о чрезвычайном положении. А он запрещает проведение фестивалей и ярмарок, поскольку они являются многолюдными мероприятиями. А это может способствовать активному распространению коронавируса. Правда, документ не запрещает рынки и базары как таковые.

Наше решение о рождественских ярмарках не было легким. Но это было необходимо, так как опасный город не может привлечь туристов. Сейчас приоритетом является поддержка работы школ и предприятий, и поэтому мы должны отказаться от всего, что не является необходимым,

– пояснил Франко Янезелли, мэр Тренто – главного города провинции Трентино.

Он также объявил, что средним школам придется проводить 30% занятий онлайн, а бары должны закрываться в 23:00.

Заметим, отмена ночных рождественских ярмарок является тяжелым ударом для туристической индустрии региона, ведь они приносят десятки миллионов евро для местной экономики.

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Согласно данным СНБО, по состоянию на утро 22 октября в Италии с начала пандемии коронавирусом заболели 449 648 человек. Сейчас на лечении находятся 155 442 человека. За все время выздоровели 257 374 жителя страны, однако 36 832 пациента умерли. Весной Италия была среди лидеров в мире как по количеству случаев, так и по числу жертв.