Неожиданно завершилась ссора 48-летнего итальянца с женой. Чтобы остыть после спора, мужчина решил пройтись. Прогулка затянулась аж на неделю. Задержали любителя пеших прогулок аж в 480 километрах от родного дома – на побережье Адриатического моря.

В Фано любителя прогулок оштрафовали

Стартовал мужчина из провинции Комо на севере Италии. Об этом информирует BBC.

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Неизвестно, куда бы добрался итальянец, если бы у него на пути не стала полиция в городе Фано. Правоохранители остановили мужчину в 02:00 ночи и сразу оштрафовали на 400 евро – за нарушение комендантского часа.

Я пришел сюда пешком, я не пользовался транспортом. По дороге я встречал людей, которые предлагали мне еду и напитки. Я в порядке, просто немного устал,

– рассказал о своих впечатлениях от путешествия герой.

За мужем сразу приехала жена

Правоохранители проверили имя мужчины в базе и оказалось, что жена, из-за ссоры с которой он ушел из дома, подала его в розыск. Женщине позвонили и она сразу приехала в Фано. Пока неизвестно, как вторая половинка отреагировала на штраф в 400 евро и не стало ли это причиной для нового выяснения отношений.

В соцсетях люди выступили в поддержку героя и раскритиковали действия правоохранителей. Пользователи сети отмечают, что мужчине вместо штрафа нужно было выдать новую пару обуви.

Интересно! В итальянских СМИ героя прозвали "Форрест Гамп" – в честь героя Тома Хэнкса в фильме 1994 года. Форрест пробежал по территории США тысячи миль.

Смотрите на карте, сколько удалось преодолеть мужчине: