В Италии напечатали книгу о событиях в Украине со времени Голодомора. Исторический роман "Holodomor. Primavera in Ucraina" написал известный политолог, историк и писатель Руджеро Д'Алессандро.

Это уникальное явление в мировой литературе. Об этом сообщили на фейсбук-странице посольства Украины в Италии.

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Исторический роман о Голодоморе

Художественное произведение посвятили событиям в Украине во времена Голодомора. Его автором является известный итальянский политолог, историк, писатель, профессор Римского университета La Sapienza Руджеро Д'Алессандро.

О чем говорится в книге

В книге говорится об истории майора советской армии Михаила Саломова. Его направляют в Украину для участия в мероприятиях по уничтожению местного населения.

Впрочем под влиянием человеческих эмоций он поражен жестокостью своих руководителей, Саломов прекращает выполнять преступные приказы и начинает помогать украинцам пережить эти страшные времена.

Теперь итальянцы могут узнать правду о Голодоморе не только из научных исследований, таких как "Голодомор в Украине. Забытый геноцид" Этторре Чинелли и "Великий голод" Энн Эпплбаум, но и из исторического романа Д'Алессандро,

– отметили в публикации.

Отметим! Вселенский патриарх Варфоломей отслужил панихиду по украинцам, погибшим во времена Голодомора. Он прочитал проповедь и призвал не забывать прошлое, чтобы жестокость не повторялась в истории человечества.