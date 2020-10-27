В Италии продолжаются масштабные протесты из-за карантина: люди громят магазины – фото
Вечером 26 октября в Италии вспыхнула новая волна протестов из-за ужесточения карантина. Масштабные акции состоялись в Милане, Турине, Неаполе и Генуе и других городах страны.
Полиция разгоняла участников акций слезоточивым газом. Об этом сообщило издание Ansa.
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Что происходило в городах Италии
- В Милане перед штаб-квартирой региона Ломбардия протестующие бросали бутылки и камни. Полиция разгоняла толпу слезоточивым газом. Кроме того, в городе также состоялся несанкционированный марш. Позже местные СМИ сообщили о нескольких задержанных.
- В Турине во время протестов митингующие разгромили два магазина в центре города, а таксисты заблокировали центральную площадь Кастелло.
- В Кремоне рестораторы побили посуду перед зданием префектуры, а затем оставили их на земле, организовав стихийное "кладбище посуды".
- В центре Тревизо тысячи людей вышли на протестный марш.
Протесты в Италии 26 октября / Фото Getty Images
Что известно о COVID-19 в Италии
- С начала пандемии COVID-19 в Италии зафиксировали 543 тысячи зараженных.
- Выздоровели – 269 тысяч человек, умерли – более 7 тысяч инфицированных.
- Новые карантинные ограничения в Италии будут действовать с 26 октября по 24 ноября 2020 года. Они охватят все сферы общественной жизни в стране.