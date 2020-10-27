Вечером 26 октября в Италии вспыхнула новая волна протестов из-за ужесточения карантина. Масштабные акции состоялись в Милане, Турине, Неаполе и Генуе и других городах страны.

Полиция разгоняла участников акций слезоточивым газом. Об этом сообщило издание Ansa. Обратите внимание Италия вернется к жесткому карантину: что запретит правительство Что происходило в городах Италии В Милане перед штаб-квартирой региона Ломбардия протестующие бросали бутылки и камни. Полиция разгоняла толпу слезоточивым газом. Кроме того, в городе также состоялся несанкционированный марш. Позже местные СМИ сообщили о нескольких задержанных. В Турине во время протестов митингующие разгромили два магазина в центре города, а таксисты заблокировали центральную площадь Кастелло. В Кремоне рестораторы побили посуду перед зданием префектуры, а затем оставили их на земле, организовав стихийное "кладбище посуды". В центре Тревизо тысячи людей вышли на протестный марш.

Протесты в Италии 26 октября / Фото Getty Images This is the Latina area of Italy tonight, the police stand with the uprising Italians against the socialist government and the Coronavirus lockdown rules which have devastated the country, the nation is in protest. pic.twitter.com/4fUAXxGxok — Steve Laws (@SteveLaws_) October 26, 2020 Protest against the government in Napoli Italy against Corona lockdown. Same happening all over Italy! pic.twitter.com/PzEmaJCNVQ — AC (@10Cinque) October 26, 2020 Что известно о COVID-19 в Италии С начала пандемии COVID-19 в Италии зафиксировали 543 тысячи зараженных.

Выздоровели – 269 тысяч человек, умерли – более 7 тысяч инфицированных.

Новые карантинные ограничения в Италии будут действовать с 26 октября по 24 ноября 2020 года. Они охватят все сферы общественной жизни в стране.