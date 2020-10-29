68-летний Джованни Лагвардия убил собственную жену-украинку после того, как она обнаружила, что он посещает проституток. Вера Мудрая переехала из Украины в Италию, где и познакомилась со своим будущим мужем и убийцей. Они были вместе 15 лет.

Люди, которые знали эту пару, не могут поверить, что Джованни мог такое сделать, но мужчина сам позвонил в полицию и во всем признался. Историю жизни и смерти рассказывает "Обозреватель".

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Ужасная трагедия произошла в итальянском курортном городе Римини.

Вера Мудрая узнала, что Джованни ездит к проституткам. Она нашла у него пачку презервативов, и он во всем сознался. Затем просил у нее прощения на коленях.

Вера сказала, что возможно и простит, но все равно будет подавать заявление на развод. На следующий день женщина должна была пойти к адвокату, но Джованни ее убил – ударил молотком по голове.

Это произошло в ночь на 26 октября 2020 года.

Тело жены, с которой он прожил 15 лет, оставил в доме, а сам сбежал. Однако впоследствии не выдержал и сам сдался полиции.

За что убил собственную жену?

В отделении Джованни сказал, что якобы Вера постоянно требовала от него денег, которые отсылала родным в Украину. Поэтому он, пенсионер, вынужден был пойти работать.

Но родственники Веры рассказали, что она всегда работала и сама содержала мужа.

Мама никогда не была у него синьорой, а всегда работала. И даже когда не было официальной работы, она искала подработку,

– рассказала дочь Веры, Елена.

Вызывал трансвеститов и проституток

Супруги жили в согласии, но в последние годы мужчина начал вести себя странно. Еще три года назад сама Вера рассказывала дочери, что с Джованни что-то происходит.

"Переворачиваются глаза и словно бешеный становится. Она боялась, чтобы он ночью что-нибудь с ней не сделал. Как-то мама поехала в санаторий отдохнуть, а он взял кредит и спустил на проституток. Мама нашла доказательство – пустую пачку из-под презервативов. Джованни признался, что вызвал трансвеститов и проституток", – поделилась Елена.



Джованни Лагвардия / Фото Веры Мудрой

Также она предположила, что развод и подтолкнул Джованни к убийству, так как итальянские законы были бы на стороне Веры, и мужчина должен содержать женщину в таком случае.

Также Вера выяснила, что Джованни уже не впервые изменяет супруге. До этого у него был брак, в котором родились трое детей. Как рассказала украинке сестра итальянца, он распался из-за частых измен мужчины.



Вера и Джованни / Фото Веры Мудрой

У Веры остались взрослые сын и дочь, а также внуки.

Джованни Лагвардия взят под стражу. Он воспользовался статьей закона и больше не дает никаких показаний. Ему объявили обвинения в умышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами, за что грозит пожизненное заключение. Поэтому, если суд признает его вину, то свои последние дни Джованни проведет в тюрьме.