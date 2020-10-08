Миланское издательство Hoepli издало первый современный украинско-итальянский словарь. В него вошли 132 тысячи слов и значений. По разновидности этот словарь является толково-комбинаторным: там представлены варианты различных значений украинских слов в переводе на итальянском.

Уникальности словарю придает то, что это первая такая работа, которая демонстрирует особенности нового правописания после реформы 2019 года, сообщает "Радио Свобода".

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Кто работал над словарем

Автором и составительницей словаря стала Елена Пономарева. Она с 2004 года преподает украинский язык в университете La Sapienza. Кроме того, Пономарева является языковым экспертом Департамента европейских, американских и интеркультурных исследований вуза.

Над словарем Пономарева работала 7 лет. Филолог уже назвала выход издания прецедентом для Италии: в стране преимущественно выдают словари "крупнейших" языков: английского, французского, испанского и немецкого.

Это стыдно, когда заходишь в итальянский книжный магазин, и там ничего не было из украинистики. Я старалась восполнить этот пробел в западной лексикографии,

– рассказала Пономарева.



Словарь / Елена Пономарева

Кто целевая аудитория словаря

Издание предназначено для студентов, переводчиков и всех ценителей языка. В словаре собрали литературную, разговорную лексику, экзотизмы, жаргонизмы, сленг, просторечия и фольклорные выражения, а также научно-техническую, экономическую, политическую и художественную терминологию.