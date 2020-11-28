В Италии выставили картину, которую искали более 20 лет
В Италии впервые со времени исчезновения выставили картину австрийского художника-модерниста Густава Климта. Произведение искусства разыскивали 22 года.
Картину "Портрет женщины" выставили в галерее Риччи Одди в Пьячнезе. Из-за карантина ее можно будет посмотреть онлайн. Об этом сообщает DPA-International.
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Произведение Климта похитили из галереи в феврале 1997 года. В декабря 2019 года его нашли во дворе той же галереи. Картину, завернутую в пластик, обнаружили садоводы за толстым слоем плюща и металлическими дверями.
Что именно произошло с картиной после кражи и покидала ли она территорию галереи – неизвестно.
Картина Густава Климта "Портрет женщины" / Фото AP
Что известно о картине "Портрет женщины"
- Густав Климт написал картину "Портрет женщины" в 1916 – 1918 годах.
- В 1925 году полотно купил коллекционер из Пьяченцы Джузеппе Риччи Одди.
- Аристократ передал свою коллекцию городу и после его смерти произведение искусства выставили в галерее, которая получила его имя.
- "Портрет женщины" был самым ценным экспонатом галереи Риччи Одди.
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