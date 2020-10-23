В апелляционном суде Милана 23 октября закончилось четвертое судебное заседание по рассмотрению апелляции относительно приговора нацгвардейцу Виталию Маркиву. Следующее заседание состоится 3 ноября.

Заседание длилось 11 часов – с 10:00 до 21:00 по местному времени. Об этом сообщает Укринформ. В суде выступала сторона защиты Маркива.

Кстати К делу нацгвардейц Маркива приобщили перевод, который доказывает его невиновность

На заседание суда приехал министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам решение относительно апелляции Маркива могут вынести в начале ноября.

Мы сегодня представили целую кучу доказательств, сформировали системные, разложенные по фактам группы доказательств, подтверждающие абсурдность обвинения,

– подчеркнул Аваков.

По словам министра, Украина ожидает положительное решение по апелляции Маркива.

Что известно о деле Маркива