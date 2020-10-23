В Италии закончилось четвертое судебное заседание по апелляции Маркива: детали
В апелляционном суде Милана 23 октября закончилось четвертое судебное заседание по рассмотрению апелляции относительно приговора нацгвардейцу Виталию Маркиву. Следующее заседание состоится 3 ноября.
Заседание длилось 11 часов – с 10:00 до 21:00 по местному времени. Об этом сообщает Укринформ. В суде выступала сторона защиты Маркива.
Кстати К делу нацгвардейц Маркива приобщили перевод, который доказывает его невиновность
На заседание суда приехал министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам решение относительно апелляции Маркива могут вынести в начале ноября.
Мы сегодня представили целую кучу доказательств, сформировали системные, разложенные по фактам группы доказательств, подтверждающие абсурдность обвинения,
– подчеркнул Аваков.
По словам министра, Украина ожидает положительное решение по апелляции Маркива.
Что известно о деле Маркива
- Нацгвардейца задержали в Италии в 2017 году.
- Маркива обвинили в якобы причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его переводчика россиянина Андрея Миронова в мае 2014 года вблизи Славянска на Донбассе.
- В июле 2019 года итальянский суд приговорил украинца к 24 годам лишения свободы.
- Однако Маркив подал на апелляцию.