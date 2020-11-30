В Италии продолжается национальный карантин, ослаблять его не намерены даже в новогоднюю ночь. Поэтому праздновать всем, скорее всего, придется дома.

Соответствующее заявление сделал министр по региональным вопросам Франческо Бочча, общаясь с журналистами о ситуации в стране, пишет dpa international.

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У чиновника поинтересовались, стоит ли ожидать ослабления карантина 31 декабря. Он подчеркнет, что итальянцам следует оставаться в этот день дома.

Будут ли новогодние праздники? Мы празднуем дома,

– отметил Бочча.

По словам министра, сейчас идут дискуссии о разрешении поездок к родственникам на праздники. Однако речь идет о предоставлении абсолютного приоритета защиты системе здравоохранения.

По словам Бооча, нужно продолжать придерживаться карантина, в частности – социального дистанцирования. Это поможет избежать третьей волны коронавируса.

"У многих есть родные в другом регионе, но каждый из нас хочет, чтобы у наших близких было все хорошо и чтобы медицинские работники могли работать лучше", – подытожил он.

Справка. Итальянская власть все же рассматривает возможность ослабления на праздники определенных ограничений, введенных в стране в ноябре. В настоящее время продолжаются соответствующие обсуждения.

Зимние праздники в Украине

Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 впервые во многих регионах Украины намерены отказаться от массовых гуляний на Рождество. Кое-где даже не будут устанавливать новогодних елок.

В СМИ сообщили, что Кабмине согласовали окончательные даты введения локдауну в Украине. Мол, его хотят ввести с 23 декабря по 15 января. А более подробную информацию должны обнародовать 2 декабря.