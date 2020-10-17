В Италии в городе Бра женщина в течение нескольких месяцев добавляла в кофе коллеги успокоительные. Таким образом работница надеялась, что работа коллеги будет неэффективной.

С чего все началось

В октябре 2017 года Алиса Бордон заметила, что ее коллега Марианждела Черрато часто покупала кофе, угощая всех коллег. Об этом сообщает The Guardian.

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В основном Бордон делала один глоток, однако однажды выпила все в спешке. После этого женщина потеряла сознание, ее забрали в больницу. Тогда медики подозревали инсульт.

Вернувшись на работу женщина выпила еще несколько чашек капучино, которые покупала Черрато. После этого Бордон почувствовала такие же симптомы. Дошло до того, что она врезалась на авто в стену.

Почему женщина заподозрила коллегу

После этого у Бордон появились подозрения об отравлении. Однако женщина заметила, что ей стало легче именно тогда, когда Черрато взяла несколько выходных.

Я подумала, что возможно есть связь между кофе и состоянием моего здоровья. Невролог посоветовал мне не пить кофе в течение месяца, и я так и сделала,

– рассказывала пострадавшая.

Через несколько месяцев Черрато снова угостила Бордон капучино. На этот раз женщина выпила половину, а оставшуюся часть напитка отнесла на анализ. Результаты исследования показали, что количество транквилизатора в кофе в 10 раз превышало показатель нормы.

Какое наказание получила Черрато

Коллегу, что подсыпала успокаивающие в кофе, задержала полиция. Ее поймали "с поличным". В октябре 2020 года женщину приговорили к 4 годам заключения.

Во время рассмотрения дела Черрато призналась, что таким образом хотела устранить Бордо с работы, ведь надеялась избежать сокращения.