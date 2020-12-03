Самые жесткие ограничения в Италии – на сами праздники

Власти стран надеются, что благодаря таким шагам удастся стабилизировать ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом пишет DW.

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В Италии ограничения на внутренние передвижения будут действовать с 21 декабря по 6 января. Таким образом, итальянцы в это время не смогут путешествовать между регионами – даже если они едут в собственные дома или в гости к семье.

Какие есть исключения:

Поездки из-за работы.

Поездки для лечения.

Поездки в связи с чрезвычайными ситуациями.

Обратите внимание! Итальянцам можно будет путешествовать между регионами, если они возвращаются в свое основное место жительства. Самые строгие ограничения на сами праздники – 25 и 26 декабря, а также 1 января.

Испанцам разрешили поездки к друзьям и родственникам

Испанцам тоже придется потерпеть из-за карантинных запретов в праздничный период – с 23 декабря по 6 января. Однако жителям Испании повезло больше, чем итальянцам, ведь им разрешили путешествия между регионами для встреч с родственниками и друзьями. Также исключение – поездки к врачу.

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