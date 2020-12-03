На праздники – дома: Италия и Испания ограничивают внутренние путешествия на Рождество
Итальянцам и испанцам придется праздновать Рождество и Новый год в родных городах. Из-за пандемии коронавируса правительства стран приняли решение ограничить внутренние передвижения на время праздников.
Самые жесткие ограничения в Италии – на сами праздники
Власти стран надеются, что благодаря таким шагам удастся стабилизировать ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом пишет DW.
К теме Какие страны ввели локдаун из-за обострения ситуации с коронавирусом
В Италии ограничения на внутренние передвижения будут действовать с 21 декабря по 6 января. Таким образом, итальянцы в это время не смогут путешествовать между регионами – даже если они едут в собственные дома или в гости к семье.
Какие есть исключения:
- Поездки из-за работы.
- Поездки для лечения.
- Поездки в связи с чрезвычайными ситуациями.
Испанцам разрешили поездки к друзьям и родственникам
Испанцам тоже придется потерпеть из-за карантинных запретов в праздничный период – с 23 декабря по 6 января. Однако жителям Испании повезло больше, чем итальянцам, ведь им разрешили путешествия между регионами для встреч с родственниками и друзьями. Также исключение – поездки к врачу.
По случаю Нового года и Сочельника комендантский час перенесли с 23:00 на 1:30 ночи.
Какова ситуация с коронавирусом в Испании и Италии?
Италия стала первой европейской страной, испытавшей удар COVID-19. По состоянию на 3 декабря коронавирусом в стране заразились более 1 миллион 641 тысяча человек. Более 57 тысяч случаев – летальные. Выздоровели 823 тысячи больных.
Испания обходит Италию по количеству больных. Сейчас в стране коронавирус диагностировали у 1 миллиона 665 тысяч человек. Умерли более 45 тысяч. Выздоровели – 150 тысяч.
Поделиться новостью