Из 21 региона Италии уже девять находятся в зоне повышенной готовности. Обычные болезни и травмы никуда не делись, но ими занимается почти исключительно "скорая помощь".

Италия стала еще одной страной ЕС (после Испании, Британии и Франции – 24), где зафиксировали 1 млн подтвержденных случаев коронавируса. И это после всех лишений первой волны, когда страна стала одним из эпицентров распространения болезни. Как это произошло и к чему может привести – в материале 24 канала.

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Италия и миллион с COVID-19: как это произошло

Италия пересекла психологическую границу больных и умерших / Фото ABC

Сейчас известно, что вирус циркулировал по стране еще в сентябре 2019 года. Об этом говорит исследование в Национальном институте рака в Милане. После проведения добровольного скрининга на предмет рака легких среди 959 добровольцев, у 11,6% нашли антитела к SARS-COV-2. При этом официально первый случай был зафиксирован лишь 21 февраля 2020 близ Милана.

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Итальянские ученые теперь говорят, что "вирус с низкой летальностью может долго циркулировать среди людей, чтобы увеличить количество зараженных".

Так пояснил один из соавторов научной работы Джованни Аполоне. В северном регионе Ломбардия в последний квартал 2019 года замечали резкое увеличение количества вирусных пневмоний. Это может свидетельствовать о том, что COVID-19 распространялся в Италии раньше, чем считалось до сих пор. Но как страна дошла до 1 миллиона зараженных?

В отличие от весны, никто больше не поет на балконах, а 1/3 экономики вернулась к частичному закрытию. Количество "красных зон" и региональных ограничений увеличилось – добавились Кампания и Тоскана. Теперь, как пишет Bloomberg Quint, туристические компании боятся, что клиенты уже не вернутся, и "все ненавидят комендантский час в 22:00". Фешенебельные районы Милана, такие как Монте-Наполеоне, заброшены.

Самые жесткие ограничения введены в Ломбардии, Валь-д-Аосте, Пьемонте и Больцано на севере и Калабрии на юге. Там живет 16,5 млн итальянцев, общее население – 60 млн человек. В больницах закрывают хирургические, педиатрические и гериатрические отделения, в городах – бассейны, тренажерные залы и театры.

В "красной зоне" можно выходить из дома только на работу, на лечение, на занятия спортом (в маске) или в экстренных случаях. Бары, рестораны и некоторые магазины закрыты. Конкретнее, 100 тысяч торговых магазинов закрылись по всей Ломбардии, 50 тысячс баров и ресторанов.

Бары и рестораны вынуждены закрываться из-за потери клиентов и ограничений / Фото Gulf News

На фоне того, что снова фиксируются страшные цифры о 623 умерших в сутки, "у страны есть 2-3 недели, чтобы решить, вводить ли снова национальный локдаун", сказал журналистам консультант правительства по вопросам коронавируса Уолтер Риккарди. Четверть новых случаев приходится на промышленный регион Ломбардия и Милан. Там же был эпицентр и первой вспышки.

По данным на 12 ноября, в Италии 52% больничных коек было занято больными ковид (порог от МЗ – 40%).

Северные регионы переживают дежавю – заполненные больницы и много умерших. Это новый системный кризис, потому что правительство уже говорило – они потеряли счет вспышкам и не могут отслеживать контакты.

Мы вплотную приблизились к тому, что не успеваем, – сказал AP Лука Кабрини, доктор из Варезе – большой провинции Ломбардии.

Теперь итальянцы (как и украинцы – 24) вынуждены дольше ждать результаты тестов и попадают в больницы на более сложной стадии коронавируса. Что увеличивает время, которое больные там проводят.

Конечно, поездок стало меньше. Компания Italo, одна из двух крупнейших, которая отвечает за внутренние перевозки, была вынуждена сократить 1500 работников и отменить большую часть маршрутов. По данным лобби Federalberghi, 1000 из 1200 отелей Рима закрыты, включая 4-звездочный Cosmopolita возле форума.

Южные проблемы: бедность и плохая система

Юг Италии, а в частности Неаполь, испытывают удар пандемии / Фото Anadolu Agency

"На первом этапе мы защитили Юг, – сказал NYT Джованни Рецца, директор превентивного департамента в Минздраве Италии. – Но новое быстрое распространение, включая юг, тревожит меня". В южных регионах медицинская система менее развита чем в северных, поэтому "ситуация может стать гораздо хуже, если эти регионы не устоят", добавил Рэцца.

В Неаполе (Кампания) говорят, что система здравоохранения находится в шаге от краха, отделения больниц просто переполнены, людей находят мертвыми прямо в туалетах. Или лечат в машинах на парковке. Такая ситуация обусловлена плохим финансированием, криминальным и политическим влиянием.

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Кстати, комиссионер Кампании по медицинским вопросам Саверио Коттичелли ушел в отставку после скандального интервью на телевидении. Там он сказал, что "создавать антиковидный план – не его обязанности". Хотя в документе, который он прочитал на камеру, было написано как раз наоборот.

Правда, его замена была еще та – Джузеппе Дзукателли. Этот чиновник говорил, что единственный способ заразиться ковидом – целоваться в течение 15 минут! Потом оказалось, что это видео сняли еще в первую волну, и Дзукателли уже извинился. Но понимание ситуации это все равно дает.

Ситуация в Кампании вышла из-под контроля... нужны немедленные меры. Люди умирают, – заявил глава МИД Луиджи де Майо для газеты La Stampa и призвал помочь армию.

"Надо вводить национальный локдаун. Если будем ждать, пока в Неаполе наступят цифры Милана, мы устроим массовое убийство", – резко заявил вирусолог Андреони Массимо в Итальянском сообществе инфекционных и тропических болезней.

Политические последствия второй волны

Конечно, плохая ситуация с коронавирусом не могла не отразиться на внутренней политике Италии. Но не настолько сильно, чтобы привести к падению кабинета Конте.

"Обычно, количество случаев коронавируса и тестирований уменьшается в Италии на выходных , но печальная квота в 45 тысяч смертей с начала пандемии была превышена", – отметила госпожа Виктория. Также растет количество госпитализаций, особенно "пациентов с симптомами".

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца предупредил: "Пика этой волны можем достичь за 7 дней". Для министра здравоохранения"есть основания полагать, что последние меры начинают давать результаты".

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"Я остаюсь очень осторожным, но наши эксперты говорят нам, что кривая заражения стабилизируется. Совсем другая ситуация по сравнению с мартом: у нас не было ни масок, ни интенсивной терапии, ни протоколов досмотра", – рассказал Сперанца, сравнивая два периода. Поэтому сейчас, несмотря на все проблемы, к болезни готовы лучше.

Что касается собственно политических последствий, то сейчас позиции премьера Конте, по мнению эксперта-исследователя внешней политики Италии Виктории Вдовиченко, "Движение 5 звезд" после переформатирования сильні как никогда.

Правительство также оказало помощь в размере 8 млрд евро. Но новый карантин может стоить все 10 млрд евро в месяц! Прогноз о падении промышленности на 10,5% в 2020 и рост на 1,8% в 2021, возможно, слишком оптимистичен, считает Bloomberg. Между тем государственный долг легко может превысить 160% от ВВП.

На самом деле, перестановка сил уже произошла. 15 ноября свое переформатирование осуществил существующий партнер по коалиции - "Движение 5 звезд". На общем собрании этой партии речь шла о новой политической модели, принимая во внимание ниспадающий интерес к ней в глазах итальянцев. Последние местные выборы это наглядно продемонстрировали, – пояснила эксперт.