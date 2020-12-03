В Италии выступили с предложением стать посредником в налаживании диалога между правительством и оппозицией в Беларуси. Там также добавили, что "обеспокоены репрессиями в этой стране".

Предложение помощи выразила заместитель главы МИД Италии Марина Серени. Она сказала, что Италия готова быть посредником в решении белорусского кризиса, когда выступала с речью во время 27-й министерского совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, пишет "Укринформ".

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Италия предложила свои услуги в сфере налаживания диалога между правительством и оппозицией в Беларуси. И мы подтверждаем наше беспокойство репрессиями в этой стране и рисками таких репрессий для региональной дестабилизации,

– сказала она.

Интересно, что это не первое предложение. Ранее, во время министерского совета ОБСЕ, действующий председатель ОБСЕ, премьер Албании Эди Рама также заявил, что предложение руководства ОБСЕ о посредничестве по урегулированию ситуации в Беларуси остается в силе.

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Заметим, что в Беларуси уже более 4 месяцев продолжаются протесты. Они возникли в стране сразу после президентских выборов 9 августа, победу на которых якобы одержал Александр Лукашенко. Однако, белорусы с этим не согласны.

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