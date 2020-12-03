Италия предложила Беларуси посредничество в разрешении кризиса
В Италии выступили с предложением стать посредником в налаживании диалога между правительством и оппозицией в Беларуси. Там также добавили, что "обеспокоены репрессиями в этой стране".
Предложение помощи выразила заместитель главы МИД Италии Марина Серени. Она сказала, что Италия готова быть посредником в решении белорусского кризиса, когда выступала с речью во время 27-й министерского совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, пишет "Укринформ".
Это интересно Тихановская заявила, что готова возглавить Беларусь в переходный период: видео
Италия предложила свои услуги в сфере налаживания диалога между правительством и оппозицией в Беларуси. И мы подтверждаем наше беспокойство репрессиями в этой стране и рисками таких репрессий для региональной дестабилизации,
– сказала она.
Интересно, что это не первое предложение. Ранее, во время министерского совета ОБСЕ, действующий председатель ОБСЕ, премьер Албании Эди Рама также заявил, что предложение руководства ОБСЕ о посредничестве по урегулированию ситуации в Беларуси остается в силе.
Ранее В ЕС Лукашенко сравнили с венесуэльским диктатором Мадуро
Заметим, что в Беларуси уже более 4 месяцев продолжаются протесты. Они возникли в стране сразу после президентских выборов 9 августа, победу на которых якобы одержал Александр Лукашенко. Однако, белорусы с этим не согласны.
Поделиться новостью