В Италии прогнозируют более 700 тысяч смертей по итогам 2020 года. Последний раз такой высокий показатель фиксировали еще во время Второй мировой войны.

Такие прогнозы накануне озвучил Джан Карло Блангиардо – президент национального статистического агентства ISTAT, сообщает ANSA.

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Это вызывает беспокойство, ведь подобное в Италии происходило разве что в 1944 году, в разгар Второй мировой войны,

– подчеркнул он.

Блангиардо также объяснил, что в 2019 году в стране было зафиксировано 647 тысяч смертей. Сейчас в Италии проживает более 60 миллионов человек, а в 1944 году численность населения достигала 45 миллионов.

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