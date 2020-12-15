Как в разгар Второй мировой: Италия прогнозирует рекордную смертность за 2020 год – цифра
В Италии прогнозируют более 700 тысяч смертей по итогам 2020 года. Последний раз такой высокий показатель фиксировали еще во время Второй мировой войны.
Такие прогнозы накануне озвучил Джан Карло Блангиардо – президент национального статистического агентства ISTAT, сообщает ANSA.
Интересно Скандальный доклад о COVID-19: ВОЗ обвинили в сговоре с Италией
Это вызывает беспокойство, ведь подобное в Италии происходило разве что в 1944 году, в разгар Второй мировой войны,
– подчеркнул он.
Блангиардо также объяснил, что в 2019 году в стране было зафиксировано 647 тысяч смертей. Сейчас в Италии проживает более 60 миллионов человек, а в 1944 году численность населения достигала 45 миллионов.
Коронавирус в Италии
- От осложнений, вызванных коронавирусом в Италии в 2020 году умерли 65 857 человек. Выздороветь удалось 1 141 406 пациентам. Общее количество подтвержденных случаев – 1 870 576.
- 3 декабря в Италии за сутки умерло рекордное количество больных COVID-19. Тогда болезнь не удалось преодолеть 684 пациентам.
- Страна также занимает первое место по смертности от коронавируса в Европе. На втором месте – Великобритания.
- Италия на третьем месте среди стран-лидеров по показателю количества новых случаев COVID-19 в Европе.
- В первую десятку в этом неутешительном рейтинге входят также Германия, Украина, Испания и Польша.
Поделиться новостью